Ryan Gosling negoduje zbog nominacija za Oscar: “Kena nema bez Barbie”

Ovogodišnja dodjela Oscara već izaziva pomutnju zbog kontroverza koje prate film Barbie, nominiran u kategoriji najboljeg filma, a nominaciju je zaradio je i Ryan Gosling, za razliku od njegovih kolegica, glumice Margot Robie i redateljice Grete Gerwig.

Zbog toga je Gosling javno izrazio nezadovoljstvo.

Film je bio veliki hit među obožavateljima u ljeto 2023. Margot Robbie igra glavnu žensku ulogu.

No obožavatelji su ostali zbunjeni s obzirom na to da je Ryan Gosling, koji u filmu glumi Kena, nominiran u kategoriji najboljega sporednog glumca, no Margot i Greta nisu u svojim kategorijama.

I Gosling je bio iznenađen što je za ulogu u filmu angažiranom na osnaživanju žena Akademija nominirala samo njega u sporednoj muškoj ulozi.

Nakon objave nominacija Gosling je, prenosi Mirror, rekao: “Počašćen sam što su me kolege nominirali uz tako izvanredne umjetnike u toliko sjajnih filmova. Nikada nisam mislio da ću ovo reći, ali moram istaknuti da sam nevjerojatno počašćen i ponosan što sam nominiran za portretiranje plastične lutke po imenu Ken.”

“Ipak, Kena nema bez Barbie, a nema ni filma o Barbie bez Grete Gerwig i Margot Robbie, dviju osoba, dviju žena koje su najzaslužnije za ovaj film koji stvara povijest. Priznanja za film ne bi bila moguća bez njihova talenta, odlučnosti i genijalnosti. Malo je reći da sam razočaran što djevojke nisu nominirane u svojim kategorijama”, kazao je glumac.

“I za njihov rad trebalo im je odati priznanje. Jako sam sretan zbog Americe Ferrere, nominirane u kategoriji najbolje sporedne glumice i ostalih nevjerojatnih umjetnika koji su svojim talentom pridonijeli da se ostvari ovaj revolucionarni film”, kazao je Gosling.

