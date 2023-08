Tekstovi pjesama Taylor Swift se uče na sveučilištu u Gentu

Podijeli :

Popularna američka pjevačica Taylor Swift našla se rame uz rame s Williamom Shakespearom, Charlesom Dickensom ili Charlotte Brontë.

Sveučilište u belgijskom gradu Gentu uvrstilo je tekstove pjesama popularne pjevačice u svoj akademski portfolio u okviru kojeg se uči engleska književnost, pod nazivom Literature (Taylor’s Version).

Kurs će poslužiti da se na osnovu pjesama Taylor Swift analiziraju stilska sredstva i teme koje su pisci koristili stoljećima, a imajući u vidu da je, kako su naveli idejni tvorci, “njen rad često inspiriran klasicima engleske književnosti i dotiče se tema koje se pojavljuju i u Romeu i Juliji, Jane Eyre, pa čak i Alisi u zemlji čudesa.”

Britanska profesorica Elly McCausland, koja će predavati na tom kursu se nada da će ovaj pristup inspirirati mlade studente da istraže pionire književnosti koji su je i oblikovali u periodu između 900. i 1900. godine.

“Želim pokazati svojim studentima koliko povijesna engleska književnost može biti zabavna”, rekla je za belgijski het Laatste Niewuss.

Profesorica objašnjava da se Taylor Swift namjerno poigrava sa svojim imidžom, nešto što u svom radu primjećuje i kod još nekoliko velikih autora, i navodi da je vješta u izvrtanju klišeja.

“U literaturi to nazivamo horizontom očekivanja”, rekla je.

Profesorica McCausland, inače obožavateljica Taylor Swift, dalje objašnjava da iako se na osnovu naslova može činiti da pjesma White Horse govori o ljubaznosti, u njoj govori kako da se oslobodite tog očekivanja i na kraju kritizirate temu.

Kaže i da je njena omiljena pjesma, desetominutna All Too Well, remek-djelo.

“To je najbolja pjesma o prekidu i vjerojatno najbolja emotivna pjesma ikada napisana”, kaže McCausland i dodaje da ona najbolje pokazuje suštinu proučavanja pjesama Taylor Swift.

Profesorica za flamanski VRT objašnjava da je to “mješavina veoma općih opisa i nevjerojatno specifičnih osjećaja; bol slomljenog srca, s čim se mnogi ljudi mogu identificirati, uz istovremene detalje o tome kako ona pleše u kuhinji na svjetlosti frižidera. Taylor Swift vam daje uvid u njen osobni život na način koji vas lako može ganuti.”

Iako će tekstovi njenih pjesama biti učeni na Sveučilištu u Gentu, pjevačica je na aktualnoj turneji u potpunosti preskočila Belgiju, na iznenađenje mnogih, jer se ova država, a posebno njen glavni grad Bruxelles ili Antwerp smatraju nezaobilaznom točkom za sve svjetske zvijezde kada nastupaju u Europi.

Kako je priopćeno u ožujku, Taylor Swift će preskočiti Belgiju zbog straha od buke.

Zbog produkcijskih zahtjeva u ovom dijelu Europe, nastupit će samo u Amsterdamu. U Bruxellesu je nemoguće postaviti binu jer bi dovelo do zagađenja bukom.

U Belgiji je nastupila samo jednom, 2011. godine, dok je nastup na festivalu Werchter, koji je bio planiran za 2020. godinu, otkazan zbog pandemije koronavirusa.

