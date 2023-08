Velika potraga u Rijeci: Nestala gotovo cijela kadetska reprezentacija Burundija

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL

Desetorica mladića udaljila su se iz studentskog centra, a ovo nije prvi takav nestanak mladih ljudi iz Afrike koji su došli na neko od sportskih natjecanja u Hrvatsku.

Riječka policija objavila je da je zaprimila prijavu o nestanku čak deset 17-godišnjaka iz Burundija, igrača tamošnje kadetske rukometne reprezentacije koji su sudjelovali na Svjetskom rukometnom kadetskom prvenstvu.

Pozivi bez odgovora

To se prvenstvo od 2. do 13. kolovoza održava u više hrvatskih gradova, među kojima je i Rijeka. Domaćini su još Varaždin, Opatija i Koprivnica. Mladići su se jučer 9. kolovoza oko 15.30 sati udaljili u nepoznatom pravcu. Do tada su, potvrdila je policija, bili smješteni u riječkom studentskom centru. Iako su ih predstavnici reprezentacije i policija pokušali kontaktirati putem mobitela, niti jedan 17-godišnjak nije se javio na telefonski poziv.

“U tijeku je poduzimanje mjera i radnji u cilju pronalaska nestalih osoba, kao i utvrđivanje svih relevantnih činjenica i okolnosti njihova nestanka”, poručili su iz Policijske uprave primorsko-goranske.

Ovo nije prvi put

Hrvatski rukometni savez još se nije oglasio o ovom nemilom događaju. Inače, reprezentacija Burundija trebala je danas s Baherinom igrati za plasman od 29.-32 mjesta. Za ta su mjesta konkurirali još Novi Zeland i Meksiko.

Ovaj događaj podsjetio je na slučaj iz 2014. kada su sa Svjetskog rukometnog prvenstva za juniorke nestale tri reprezentativke DR Kongo. Lokalni mediji su tada javili da su iz Koprivnice, koja je bila jedan od domaćina nestale Laetitia Mayunga Mumbala (18), Mirnelle Mazenga Kelle (20) i Julie Mvita Betu (19). Djevojke su napustile hotel Picok u Đurđevcu u kojem je bila smještena njihova reprezentacija, bez da su ikog obavijestile o tome. Policija je tragala za odbjeglim rukometašicama, ali uzalud. Špekuliralo se da su otišle na Jadransku obalu i potom se gliserom uputile u Italiju, ali ništa od toga nije bilo službeno potvrđeno.

Njihova reprezentacija je izgubila sve utakmice na turniru, a djevojke nikad nisu pronađene niti se zna jesu li registrirane prilikom ulaska u neku drugu zemlju. Njihova imena i dalje se nalaze na popisu osoba nestalih u Hrvatskoj.

Bijeg u bolji život

Iako se pravi razlog nestanka ne zna nije isključeno da su pobjegle kako bi i nekoj europskoj zemlji pronašle bolji život od onog što su ga imale u svojo domovini.

To isto je, sasvim izvjesno, nagnalo na bijeg i mlade rukometaše iz Burundija. Prema nekim podacima upravo je Burundi najsiromašnija zemlja na svijetu, opterećena etničkim sukobima, kršenjem ljudskih prava što sve utječe na nestabilnost političkih institucija.

