Podijeli :

Pexels/ilustracija

Baterije naših mobitela s vremenom se degradiraju, što može dovesti do raznih problema sa performansama. Stoga je važno prepoznati znakove da je vašem uređaju potrebna nova baterija kako ne bi došlo do iznenadnih gašenja mobitela i smanjenih funkcionalnosti.

Portal Pocket geek tech repair navodi sedam znakova koji otkrivaju da je potrebno zamijeniti bateriju na mobitelu.

1. Brzo pražnjenje baterije

Jedan od najočitijih znakova da se baterija vašeg mobilnog uređaja bliži kraju svog vijeka trajanja jest brzo pražnjenje baterije. Ako primijetite da postotak baterije vašeg telefona ili tableta značajno opada čak i uz minimalnu upotrebu, možda je vrijeme za zamjenu. Brzo pražnjenje baterije najčešće znači da je kapacitet baterije smanjen.

2. Neočekivana gašenja

Ako vam se uređaj odjednom počne neočekivano gasiti, čak i kada razina baterije pokazuje da je još napunjena, glavni razlog za to bi mogla biti baterije. To se događa kada baterija više ne može pružati dosljednu snagu, što dovodi do naglog gubitka struje.

Što sve spada pod e-otpad i kako u njegovom recikliranju stoje Hrvati?

3. Sporo punjenje

Ako ste primijetili da vam se uređaj puni sporije nego prije, to bi mogao biti znak da se baterija istrošila. Kada je ispravna, baterija bi se trebala puniti relativno brzo, no kako stari, tako se i kemijske reakcije unutar baterije usporavaju, pa je onda potrebno dulje vrijeme da bi se baterija napunila. Ako primijetite da punjenje znatno dulje traje, razmislite o promjeni baterije.

4. Pregrijavanje

Iako je normalno da se uređaj zagrije kada se prekomjerno koristi ili kada se puni, stalno pregrijavanje mogao bi biti znak problema s baterijom. U tom slučaju, baterija može stvarati višak topline, što ne utječe samo na funkcionalnost, nego može predstavljati i sigurnosni rizik.

5. Baterija je napuhnuta

Ako je baterija napuhnuta, to ukazuje na ozbiljan problem te je potrebno čim prije reagirati. Naime, s vremenom baterije mogu nabubriti zbog unutarnjih kemijskih reakcija, stvarajući pritisak na unutarnje komponente uređaja. To može uzrokovati podizanje zaslona ili izbočenje stražnjeg poklopca. Ako primijetite ove znakove, odmah prestanite upotrebljavati utređaj i čim prije promijenite bateriju.

Imate kompliciranu lozinku? Evo kako to može napraviti više štete nego koristi

6. Status baterije

Mnogi moderni pametni telefoni imaju ugrađenu značajku koja korisnicima omogućuje provjeru statusa baterije. U postavkama uređaja moguće je pronaći informacije o maksimalnom kapacitetu baterije i mogućnosti vrhunske izvedbe. Ako zdravlje baterije pokazuje značajno pogoršanje (obično ispod 80% njezinog izvornog kapaciteta), to je snažan pokazatelj da je potrebna zamjena baterije.

7. Smanjena izvedba

Neispravna baterija također može dovesti do smanjene ukupne učinkovitosti i izvedbe. Ako vam je mobitel postao usporen, aplikacije se sporo otvaraju, moguće je da problem leži u bateriji.

Prepoznavanje znakova koji sugeriraju probleme s baterijom ključno je za održavanje performansi, a promjena baterije produljuje i vijek trajanja baterije, a uz to je i isplativije od kupnje novog uređaja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sudoper će sjajiti poput zrcala: Ova stvar iz kuhinje skida sve mrlje od kamenca Ako vas napadne agresivan pas – samo jedna riječ vas može spasiti