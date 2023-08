Kakva je sudbina call operatera? Daktela obavlja 1.700 razgovora u minuti

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Hoće li umjetna inteligencija zamijeniti ljude? Ovo je jedna od vrućih tema današnjice. Call centar u češkom Pragu među prvima je kroz svoj komunikacijski sustav uveo umjetnu inteligenciju u svoju platformu. Daktela chatbot može obavljati čak 1.700 razgovora u minuti i još mnogo toga. Kakva će onda budućnost biti za operatere?

Daktela chatbot predstavlja posljednji korak evolucije u interakciji s klijentima. Pamti kontekst interakcije, omogućavajući tako korisnicima da lakše i brže pronađu odgovore na složena pitanja, piše RTS. Sve to utemeljeno je na naprednoj umjetnoj inteligenciji koja može odgovoriti na širok spektar pitanja, bilo da se radi o osnovnim informacijama o poslovanju ili o konkretnim pitanjima o proizvodima ili uslugama, na bilo kojem jeziku.

Umjetna inteligencija mogla bi pomoći u otkrivanju ove smrtonosne bolesti Hoće li umjetna inteligencija doista uništiti čovječanstvo?

“Naravno da je umjetna inteligencija trenutno u žiži i da može odlično obavljati mnoge zadatke, možda i bolje nego ljudi. Ali mnoge zadatke i nije moguće obaviti uz pomoć umjetne inteligencije. Trenutno je ona idealna za neke jednostavne zadatke, koji već imaju neke strukturu jer joj možete reći kako je struktura pripremljena za neki posao i onda ona to može brže riješiti, a to nije slučaj s ljudima”, kaže Richard Baar.

Prva implementirana funcionalnost je sumiranje komunikacijske niti što omogućava korisniku da u nekoliko točaka dozna o čemu se radi u komunikaciji između agenta i kupca.

Novo rješenje eliminira potrebu za čitanjem svih elektronskih poruka i drugih tekstualnih komunikacija koje se nalaze u niti. ChatGPT značajno ubrzava orijentaciju u sustavu, osobito u popisima pojedinačnih zahtjeva kupaca, a agentu omogućava brz pregled povijesti korisnika tijekom izravne komunikacije s njim.

“Sada imamo chatbotove, voicebotove i možda mailbotove koji su također kanali komunikacije koji se često koriste u obavljanju jednostavnih procesa ili zadataka. Ono što je zaista savršeno je to što oni rade 24/7. Ne morate ih iznova i dugo obučavati kao zaposlenike, jednom kad netko da otkaz. Ne morate iz učiti kako da rade, kako da koriste vaš sustav. Jednom kad naučite bota da riješi problem, on će to bilo kada obaviti savršeno jer je nemoguće da napravi grešku”, kaže Baar.

Botovi su korisni bilo kojoj kompaniji koja ima, na primjer, više od 10 zaposlenih jer s toliko osoba postoji ogromna količina komunikacije koju treba pokriti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.