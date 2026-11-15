probni let
SpaceX prvi put uhvatio raketu Starship nakon povratka iz orbite
SpaceX je u subotu prvi put uhvatio gornji stupanj svog divovskog raketnog sustava Starship po povratku na Zemlju s probnog leta u svemir.
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Oko 20 sati nakon lansiranja, Starship se vratio u svemirsku luku Starbase u južnom Teksasu, gdje su ga uhvatile mehaničke ruke na lansirnom tornju. Bio je to prvi put da je SpaceX pokušao takvo hvatanje.
Probni let ranije je naišao na poteškoće kada je donji dio rakete pao u more i zapalio se, umjesto da ga prema planu uhvati lansirni toranj.
Tvrtka u vlasništvu tehnološkog milijardera Elona Muska isprva nije objavila nikakve informacije o mogućem uzroku kvara. Donji dio, poznat kao Super Heavy, uspješno je uhvaćen tijekom tri prethodna probna leta.
Gornji stupanj, koji se također naziva Starship, ušao je u Zemljinu orbitu nedugo nakon odvajanja od donjeg dijela i postavio satelite za SpaceX-ovu internetsku uslugu Starlink. Potom je nekoliko puta obletio Zemlju.
Posljednji probni let Starshipa održan je u rujnu, kada je raketa prvi put dosegla Zemljinu orbitu, prije nego što je otprilike tri sata kasnije izvela kontrolirano slijetanje u Tihi ocean.
S visinom od oko 120 metara, Starship je najveći raketni sustav do sada izgrađen, a oba su njegova stupnja dizajnirana za višekratnu upotrebu.
Sustav je prvi put testiran u travnju 2023., kada je u potpunosti eksplodirao nakon nekoliko minuta. Naknadna testiranja imala su promjenjiv uspjeh.
NASA planira koristiti Starship za slanje astronauta na Mjesec, dok se SpaceX nada da će s vremenom stići i do Marsa.
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