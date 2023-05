Tri vrste poslova za koje nema straha, vas neće zamijeniti umjetna inteligencija

Podijeli :

Srećom, ima i dobrih vijesti, stručnjaci tvrde da još uvijek postoje stvari za koje umjetna inteligencija nije sposobna.

Izvješće Goldman Sachsa iz ožujka 2023. procjenjuje da bi umjetna inteligencija sposobna za generiranje sadržaja mogla obaviti četvrtinu svega posla koji trenutno obavljaju ljudi. Diljem Europske unije i SAD-a, navodi se u izvješću, 300 milijuna radnih mjesta moglo bi biti izgubljeno, piše BBC.

A to bi moglo biti strašno, kaže Martin Ford, autor knjige Rule of the Robots: How Artificial Intelligence Will Transform Everything. “Ne radi se samo o tome da bi se to dogodilo pojedincima, već bi moglo biti prilično sustavno. Moglo bi se dogoditi velikom broju ljudi, potencijalno sasvim iznenada, potencijalno svima u isto vrijeme. A to ima implikacije ne samo za te pojedince, već i za cijelo gospodarstvo”, kaže Ford.

“Mislim da općenito postoje tri kategorije koje će u doglednoj budućnosti biti sigurne. Prvi bi bili poslovi koji su istinski kreativni: dakle ako ne radite šablonski posao ili samo preuređujete stvari, već istinski smišljate nove ideje i gradite nešto novo”, kaže Ford.

To ne znači nužno da su svi poslovi koji se smatraju ‘kreativnim’ sigurni. Zapravo, stvari poput grafičkog dizajna i uloge povezane s vizualnom umjetnošću mogle bi biti među prvima koje će nestati, ali postoji određena sigurnost u drugim vrstama kreativnosti. Kako kaže Ford, “u znanosti, medicini i pravu … ljudi čiji je posao smišljanje nove pravne ili poslovne strategije. Mislim da će tamo i dalje biti mjesta za ljudska bića”.

Druga izolirana kategorija, nastavlja, poslovi su koji zahtijevaju sofisticirane međuljudske odnose. Ističe medicinske sestre, poslovne savjetnike i istraživačke novinare. To su poslovi, “u kojima vam je potrebno vrlo duboko razumijevanje ljudi. Mislim da će proći puno vremena prije nego što umjetna inteligencija bude imala sposobnost interakcije na načine koji stvarno grade odnose.”

Treća sigurna zona, tvrdi Ford, “su poslovi koji stvarno zahtijevaju mnogo mobilnosti i spretnosti te sposobnost rješavanja problema u nepredvidivim okruženjima”. Mnoge uslužne djelatnosti i majstori – primjerice električari, vodoinstalateri – spadaju u ovu kategoriju. “Ovo su vrste poslova u kojima se cijelo vrijeme suočavate s novom situacijom. Vjerojatno ih je najteže automatizirati. Da biste automatizirali ovakve poslove, trebao bi vam robot iz znanstvene fantastike. Trebao bi ti C-3PO iz Ratova zvijezda”, ističe Ford.