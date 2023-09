Upozorenje za vrtlare: Ruže neće cvjetati iduće godine ako zanemarite ovaj savjet

Podijeli :

Vrtlari su dobili savjete o tome kako izbjeći smrtonosnu i "ozbiljnu" bolest na svojim ružama kako bi sljedeće godine procvjetale - a riječ je o vrlo jednostavnim mjerama.

Ruže su predivno cvijeće, a vrtlari će učiniti sve kako bi ih zaštitili i osigurali da procvjetaju u svoj svojoj ljepoti. Međutim, vrtlari su sada pozvani da poduzmu korake i prate “ozbiljan” savjet kako bi izbjegli opasnosti koje prijete njihovim cvjetovima, a koje bi ih mogle spriječiti da ikada ponovno procvjetaju, piše Mirror.

Kako se vrijeme hladi, ljudi s vrtovima trebali bi biti na oprezu za crnim mrljama na svojim ružama koje bi mogle spriječiti njihovo ponovno cvjetanje – što je razočaravajuće za one koji su ponosni na svoj vrt. Prema Kraljevskom društvu za vrtlarstvo (RHS): “Crna pjega najozbiljnija je bolest ruža. Uzrokuje je gljiva Diplocarpon rosae, koja zarazi listove i značajno smanjuje vitalnost biljke.”

Crna pjega može uzrokovati da cvjetovi ne prežive zimu, što znači da iduće godine vaši cvjetovi možda neće procvjetati onako kako biste željeli. Prema RHS-u, simptomi uključuju “brzo širenje purpurnih ili crnih mrlja na gornjoj strani lista, s difuznim i zračnim nitima gljivice ponekad jedva vidljivim”, žute listove koji “padaju” te “male, crne, kraste lezije koje se mogu pojaviti i na mladim izdancima.”

Srećom, postoji vrtlarska metoda koju možete primijeniti kako biste spriječili da se crna pjega proširi, a Michael Griffiths, iskusni vrtlar, ima odgovore. On kaže: “Najbolja stvar koju možete učiniti je odabrati listove, ukloniti sve pogođene listove, čak i ako to znači potpuno defolijaciju cijele biljke. Ako to radite škarama za rezanje, ne zaboravite ih dobro očistiti nakon upotrebe kako biste spriječili širenje bolesti, ili ih možete jednostavno ukloniti rukom u suprotnom smjeru od rasta.

“I sve što ubirate ili uklonite treba uništiti. Nemojte ga bacati na kompostnu hrpu. Smanjenje šanse da se crna pjega ponovno pojavi svodi se na tri stvari: orezivanje, zalijevanje i malčiranje. Pravilno orezivanje u otvoreni oblik zdjelice prema vanjskom pupu smanjit će šanse za pojavu plijesni, pepelnice i crne pjegavosti. Duboko zalijevajte kako biljka ne bi bila pod stresom te stavite malč od oko tri centimetra kako biste zadržali vlagu i suzbili korove.”

