KEMIKALIJE U PREDMETIMA
Milijunima prijeti nevidljiva opasnost: Znanstvenici upozoravaju na globalnu prijetnju zdravlju
Kemikalije koje se nalaze gotovo posvuda u suvremenom životu „globalna su i rastuća prijetnja“ ljudskom zdravlju i okolišu, upozorava važno izvješće temeljeno na više od desetljeća istraživanja.
Izvješće o „endokrinim disruptorima“ (EDC), koje su objavili Program Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), „konzervativno“ procjenjuje zdravstvene i ekološke troškove izloženosti tim kemikalijama na više od bilijun dolara godišnje.
„Znanstveni dokazi su jasni: endokrini disruptori su globalna i rastuća prijetnja zdravlju ljudi i okoliša“, upozorava se u izvješću koje su sastavili međunarodni znanstvenici, a postojeći propisi ocjenjuju se kao „neujednačeni i nedostatni“.
Što su endokrini disruptori i gdje se nalaze?
Endokrini disruptori su kemikalije koje ometaju, oponašaju ili blokiraju hormone koji reguliraju razvoj i funkcioniranje naših organa.
Nalaze se u svemu, od igračaka i kozmetike do građevinskog materijala i odjeće. Izvješće objavljeno u utorak prvi je takav sveobuhvatan pregled utjecaja endokrinih disruptora u posljednjih 14 godina i otkriva sve jasnije veze između njih i niza bolesti.
„Dokazi su toliko snažni da su u ovom trenutku neoborivi“, rekla je Laura Vandenberg, suautorica izvješća i profesorica znanosti o zdravlju okoliša na Sveučilištu Massachusetts Amherst.
U izvješću su analizirane tisuće istraživanja o kemikalijama poput bisfenola, ftalata i parabena. Dokazi o povezanosti tih kemikalija i bolesti najsnažniji su za određena neurološka stanja i reproduktivne probleme, uključujući pad broja spermija.
No sve je veća sigurnost da su endokrini disruptori povezani i s bolestima poput dijabetesa tipa 2 i astme, čija je učestalost globalno naglo porasla.
„Budući da se te promjene događaju brzo, malo je vjerojatno da se mogu objasniti prvenstveno genetičkim promjenama“, navodi se u izvješću.
Izloženost kemikalijama zabrinjava i pri vrlo malim količinama
Znanstvenici su proučavali povezanost između izloženosti endokrinim disruptorima i zdravstvenih stanja, kao i mehanizme kojima ta izloženost može uzrokovati štetu.
Nalazi se razlikuju, sa „snažnim dokazima“ o razvojnim i neurobihevioralnim učincima, dok se veze između endokrinih disruptora i kardiovaskularnih bolesti tek „počinju nazirati“.
Međutim, ukupni rizik je velik jer su te kemikalije sveprisutne i vjerojatno utječu na zdravlje već u vrlo malim količinama, rekla je Vandenberg. Među najugroženijima su radnici u kemijskoj industriji i industriji recikliranja, osobito u zemljama sa slabim propisima.
U istraživanju nevladine organizacije International Pollutants Elimination Network iz 2024. godine sudionicima su stavljene silikonske narukvice koje su upijale kemikalije.
Laboratorijska ispitivanja narukvica pokazala su da su radnici na plastičnom otpadu i u reciklaži u Tajlandu i Keniji bili izloženi više od 20 opasnih kemikalija, a čak su i ispitanici iz kontrolne skupine koji rade u uredima bili izloženi najmanje 11 kemikalija.
Identificirano je oko tisuću endokrinih disruptora, no stručnjaci kažu da mnoge kemikalije jednostavno nisu pravilno ispitane i njihovi učinci ostaju nepoznati.
Zabrinuti su i zbog „sinergijskih“ učinaka, odnosno načina na koji izloženost većem broju kemikalija istodobno može pojačati štetne posljedice za zdravlje.
„Poslovično pitanje od milijun dolara“ jest koja razina izloženosti endokrinim disruptorima izaziva određeni zdravstveni učinak, rekao je Frederic Leusch, profesor toksikologije okoliša na australskom Sveučilištu Griffith, koji nije sudjelovao u izradi izvješća.
No čak i bez tog odgovora, Leusch smatra da je „opasnost dovoljno zabrinjavajuća da moramo poduzeti mjere kako bismo smanjili našu izloženost i izloženost našeg okoliša“.
Propisi ne prate rastuću prijetnju
Mnoge su zemlje regulirale određene endokrine disruptore, često ciljajući bisfenol A, osobito u proizvodima za djecu.
No regulatori nastoje utvrditi koje bi kemikalije trebalo regulirati i koja bi bila prihvatljiva razina izloženosti.
„To donekle plaši političare jer je riječ o tako složenom području“, rekao je umirovljeni profesor kemije okoliša Ake Bergman, koji je radio na prethodnim izdanjima izvješća o endokrinim disruptorima 2002. i 2012. godine.
Poput drugih stručnjaka, upozorio je da za većinu endokrinih disruptora ne postoji poznata sigurna razina izloženosti. „Imamo neke koji doista djeluju pri iznimno niskim koncentracijama.“
U priopćenju je industrijska udruga International Council of Chemical Associations pozvala na pristupe regulaciji „utemeljene na znanosti“ koji štite zdravlje i okoliš, „istodobno omogućujući društvu da ima koristi od proizvoda, tehnologija i inovacija koje su ključne za suvremeni život i održivi razvoj“.
Stručnjaci pozivaju na smanjenje proizvodnje plastike
Mnogi endokrini disruptori nalaze se u plastici, a stručnjaci navode da naftne kompanije povećavaju proizvodnju plastike kako pada potražnja za energijom iz fosilnih goriva.
„Moramo zaustaviti širenje proizvodnje plastike, (...) smanjiti izloženost endokrinim disruptorima i zabraniti najgore tvari“, rekla je Tracey Woodruff, suautorica izvješća i profesorica na Sveučilištu Stanford.
„Iako je uvijek potrebno više znanosti, ne treba nam više znanosti da bismo djelovali.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare