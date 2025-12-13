Oprez! Ove igračke mogu naštetiti dječjem zdravlju

Problem je u tome što se te tvari nalaze u svim mogućim svakodnevnim predmetima poput kozmetičkih proizvoda, plastike, lakova ili tekstila. Ali osobito i u jeftinim dječjim igračkama, upozorio je Josef Köhrle s Instituta za eksperimentalnu endokrinologiju na berlinskoj sveučilišnoj klinici Charité na jednoj konferenciji za novinare. On istražuje djelovanje različitih tvari na hormonske sustave.