Oprez! Ove igračke mogu naštetiti dječjem zdravlju

Božićni pokloni bi trebali obradovati djecu, no umjesto toga često predstavljaju zdravstveni rizik. Evo zašto stručnjaci pozivaju na oprez i na što treba paziti pri kupnji darova za mališane.
Autići, kocke ili lutke – svake godine je izbor mogućih darova velik poput radosti djece kada na Božić smiju otvoriti poklone.
No Njemačko društvo za endokrinologiju, koje se bavi žlijezdama s unutarnjim lučenjem i hormonima, upozorava: mnoge dječje igračke sadrže takozvane endokrine disruptore, koji mogu negativno utjecati na metaboličke procese, rast, razvoj mozga i plodnost.
Endokrini disruptori (ECD) su kemijske tvari koje već u malim količinama ometaju funkciju hormona i mogu imati štetne učinke. Tu spadaju omekšivači plastike poput ftalata i u mnogim ambalažama za hranu prisutni bisfenoli. Nadalje, bromirani usporivači gorenja, koji čine plastiku teže zapaljivom, kao i takozvane vječne kemikalije PFAS, ali i teški metali poput kadmija i broma, piše DW.
Za djecu su štetne tvari posebno opasne
Problem je u tome što se te tvari nalaze u svim mogućim svakodnevnim predmetima poput kozmetičkih proizvoda, plastike, lakova ili tekstila. Ali osobito i u jeftinim dječjim igračkama, upozorio je Josef Köhrle s Instituta za eksperimentalnu endokrinologiju na berlinskoj sveučilišnoj klinici Charité na jednoj konferenciji za novinare. On istražuje djelovanje različitih tvari na hormonske sustave.
„Kod djece još nisu potpuno razvijeni koža i sluznice kao barijere protiv štetnih tvari", kaže Köhrle. Osim toga, mala djeca svijet upoznaju ustima. Zbog tog tipičnog ponašanja „opterećenje EDC-ima može biti masivno povećano“.
EDC-i: iznimno štetni i premalo regulirani
Endokrini disruptori svrstani su u Europskoj uniji u posebno zabrinjavajuće tvari (substances of very high concern). Oni se tako smatraju jednako opasnima kao kancerogene ili mutagene tvari poput azbesta. Pa ipak, te se kemikalije nalaze u igračkama za djecu.
Za stručnjake poput Köhrlea razlog je „preplavljenost našeg tržišta jeftinim proizvodima“ čija proizvodnja ne slijedi EU-smjernice. Tvrtke kao što su Amazon, Shein i Temu pridonose širokoj rasprostranjenosti. To mogu činiti nesmetano jer se poštivanje smjernica nedovoljno kontrolira i provodi, kritizira Köhrle.
Europski parlament je ipak reagirao i usuglasio se oko novih sigurnosnih propisa za igračke. „EU je svjetski predvodnik u pokušaju uvođenja i provedbe regulatornih standarda za proizvode i kemikalije", kaže njemački endokrinolog.
No jeftine, opasne igračke i dalje će se moći kupovati. „Prema optimističnim procjenama, trebat će najmanje četiri i pol godine dok se ova odluka ne provede u praksi", kaže Köhrle. I to i zato što je svaka država sama odgovorna za zaštitu zdravlja svog stanovništva.
Kako izbjeći opasne igračke?
Pri kupnji poklona treba izbjegavati plastiku ili tekstil koji imaju jak miris po kemikalijama. Tekstilne proizvode bi trebalo oprati prije nego što dospiju u dječje ruke. Najbolji su proizvodi renomiranih proizvođača.
Zasad ne postoje pouzdane oznake koje vrijede u cijelom EU-u, a koje bi proizvod označile kao siguran i usklađen s EU-standardima. To kritiziraju stručnjaci poput Köhrlea.
Novi EU-sigurnosni propisi predviđaju digitalnu „putovnicu" za igračke, pomoću koje će vlasti i potrošači moći provjeriti je li proizvod siguran. Do tada odgovornost ostaje na pojedincu. Osim testa mirisa, već i pogled u europsku bazu podataka o povlačenju s tržišta može pomoći da se opasni proizvodi izbjegnu već prije kupnje.
Nisu sigurne ni rabljene plastične igračke. Zbog istrošenih ili oštećenih površina opasnost od oslobađanja EDC-a još je veća, kaže Köhrle. Kod starijih plastičnih igračaka postoji dodatno opasnost da sadrže tvari koje su u međuvremenu zabranjene.
„Mnogi EDC-i vrlo su postojani, oni spadaju u takozvane ‘postojane organske zagađivače’“, kaže Köhrle. To je za njega još jedan razlog za povećavanje pritiska na nadležna tijela kako bi se ishodile zabrane ili bolja regulacija i kontrole.
