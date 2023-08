Stručnjaci ukazuju na to što uzrokuje noćne more i kako ih možete ublažiti

Podijeli :

Svatko ima povremenu noćnu moru. Otprilike 5 posto opće populacije ima barem jedan loš san tjedno, kaže Michael Breus, klinički psiholog i stručnjak za spavanje, prenosi Howstuffworks.

“Noćne more se obično događaju tijekom REM faze spavanja, sredinom i kasnijim dijelovima noći”, objašnjava. “Zbog toga gdje noćne more padaju u ciklus spavanja i zbog intenziteta njihovih slika i emocija, noćne more rezultirat će određenim stupnjem buđenja. Možete se uspraviti u krevetu i imati problema s povratkom u san, zahvaljujući noćnoj mori .”

Ne zna se zašto se noćne more događaju, ali Breus kaže da je moguće da one pomažu mozgu, “vježbaju, pripremaju se te čak predviđaju teška ili opasna iskustva u budnom životu”. Zapravo, često se takvim problemima treba posvetiti danju. “Naravno da je moguće da noćne more, kao i snovi općenito, nemaju primarnu funkciju – već su nusprodukt drugih aktivnosti u tijelu”, kaže Breus. “Ali većina znanstvenika koji se bave spavanjem misle da snovi i noćne more postoje s nekom svrhom.” Jedna je studija pokazala da je najčešća noćna mora padanje, a slijede snovi o tome da vas naganjaju, o smrti, osjećaju izgubljenosti i osjećaju zarobljenosti.

Uzroci noćnih mora

Određene okolnosti i karakteristike čine neke ljude sklonijima noćnim morama od drugih, kaže Barry Krakow, internist i specijalist medicine spavanja. Ljudi koji su bili traumatizirani svakako su izloženi većem riziku od noćnih mora, kaže on, nudeći primjere poput ratnih veterana, onih koji su pretrpjeli seksualno ili kriminalno uznemiravanje ili onih koji su doživjeli nesreću opasnu po život. Ljudi s određenim stupnjem osjetljivosti u biološkoj strukturi također imaju veću vjerojatnost da će imati loše snove, pa su oni češći kod ljudi koji pate od tjeskobe ili depresije ili koji prekomjerno koriste opijate ili alkohol.

Neke narodne predaje noćne more često pripisuju jedenju previše teške hrane prije spavanja, ali ne zna se je li to istina. Jedna istraživanje iz 2015. otkrilo je vezu između jedenja mliječnih proizvoda ili začinjene hrane prije spavanja i uznemirujućih snova, ali autori istraživanja napomenuli su da se to ne može uvjerljivo dokazati jer su podaci izneseni sami i postojalo je mnogo drugih varijabli koje su se mogle promatrati. Međutim, istraživanja posljednjih desetljeća pokazala su da ljudi koji pate od poremećaja spavanja također imaju veću vjerojatnost da imaju noćne more. Točnije, ljudi s nedijagnosticiranom ili neliječenom apnejom za vrijeme spavanja izloženi su većem riziku, objašnjava Krakow.

Povezanost noćnih mora i apneje pri spavanju

Osobe s apnejom za vrijeme spavanja prestanu i zatim ponovno počnu disati stotine puta tijekom noći. Iako se uvelike povezuje s hrkanjem, osoba ne mora hrkati da bi imala apneju za vrijeme spavanja. Osobe s apnejom za vrijeme spavanja općenito su jako umorne tijekom dana, čak i kada su navodno prespavale cijelu noć. Prema Krakowu, mnoge zablude o apneji za vrijeme spavanja otežavaju postavljanje dijagnoze. “Toliko djece ima apneju za vrijeme spavanja, a dijagnoza im se ne postavi sve dok ne navrše 50 godina”, kaže. To je velika stvar jer je osim noćnih mora, apneja za vrijeme spavanja povezana s većim rizikom od dijabetesa, disfunkcije mozga, bolesti srca i tako dalje. “Toliko je smrti uzrokovano tijekom vremena zato što kisik ne dolazi do mozga”, objašnjava.

Njegova praksa trenutno pomaže u liječenju mentalno oboljelih pacijenata s poremećajima spavanja. “Mnogi od njih imaju nedijagnosticiranu apneju za vrijeme spavanja”, kaže, napominjući da su u njegovom centru vidjeli tisuće pacijenata s noćnim morama. “Velika većina izvješćuje o smanjenju apneje za vrijeme spavanja korištenjem CPAP uređaja, koji je zatim, čini se, smanjio noćne more.” Službeno poznata kao terapija kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnim putovima (CPAP), ovo je standardni tretman za osobe s opstruktivnom apnejom za vrijeme spavanja. Problem je u tome što mnogi stručnjaci za mentalno zdravlje, kojima se ljudi obično obraćaju za pomoć s noćnim morama, nisu svjesni veze s apnejom za vrijeme spavanja. “Neki ljudi idu godinama na psihoterapiju zbog PTSP-a i noćne more ne nestaju”, jada se dr. Krakow.

Korištenje terapije zamišljanja slika kao lijek za noćne more

Postoji opcija i za one koji pate od noćnih mora, a nemaju apneju za vrijeme spavanja. Još 2001. Krakow i njegov tim objavili su revolucionarnu studiju u časopisu JAMA. Studija je uvela “terapija zamišljanja slika” ili IRT, koju tim opisuje kao kratki tretman koji smanjuje kronične noćne more, poboljšava ukupnu kvalitetu sna i smanjuje simptome PTSP-a. Problem je u tome što mnogi zdravstveni djelatnici ne znaju za njega, iako je liječenje odobreno od strane Američke akademije za spavanje i proučavali su ga deseci skupina širom svijeta. Evo kako to funkcionira: “Učite nekoga kako zamisliti novu verziju vašeg sna u svom umu dok ste budni, a to ima vrlo snažan utjecaj na vaše snove”, kaže Krakow, napominjući da je potrebno samo nekoliko tjedana da biste vidjeli jasno smanjenje noćnih mora. “Čini se da zamišljanjem novih slika aktiviraju slikovni sustav koji pokreće proces smanjenja uznemirujućih snova.”

Studija je pokazala dramatične rezultate. “Simptomi posttraumatskog stresa smanjili su se za najmanje jednu razinu kliničke ozbiljnosti u 65 posto liječene skupine u usporedbi sa simptomima koji su se pogoršali ili se nisu promijenili u 69 posto kontrolne skupine”, napisali su autori studije. Krakow napominje da je IRT “jednako snažan kao netko tko koristi lijekove za PTSP.” Mnogima čak tehnički nije potrebno posjetiti stručnjaka da bi se uključili u IRT, iako bi nekima možda bilo bolje. “Vrlo je jednostavna i vrlo učinkovita, ali ponekad bi ljudima bilo bolje da tu tehniku ​​rade s terapeutom”, kaže on.

