Znanstvenik za N1 objasnio zbog čega je važno otkriće mRNA cjepiva

Podijeli :

Znanstvenik, akademik, profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci i imunolog Stipan Jonjić bio je gost Novog dana.

“Dvoje znanstvenika koji su dobili Nobelovu nagradu za medicinu su napravili otkrića koja su bila ključna za razvoj mRNA cjepiva, a zapravo su ta cjepiva dovela do razvoja cjepiva protiv covida. S tim je cjepivom procijepljeno preko 5 milijardi ljudi, a spašeni su milijuni ljudi. Princip na prvi pogled djeluje vrlo jednostavno. MRNA je privremeni lanac genetičkog koda, jednom kad on uđe u stanicu, on može čitati taj kod koji se može pretvoriti u protein, kao što je u ovom slučaju virusni protein”, kazao je imunolog Stipan Jonjić.

On objašnjava da na taj virusni protein reagira naš imunološki sustav.

Novo istraživanje sugerira: Cjepivo protiv covida povezano s neočekivanim vaginalnim krvarenjem Počinje dodjela Nobelovih nagrada. Prvu će dodijeliti za medicinu

“Tehnologija je jednostavna na prvi pogled. Proizvođači cjepiva ne trebaju ništa imati osim tehnologije i slijeda proteina na kojem žele napraviti cjepivo. To je sve što trebaju uz sofisticiranu tehnologiju. No, stvar nije tako jedostavna. Na prvi pogled jednostavna tehnologija je praćena činjenicom da je RNA vrlo nestabilna molekula koja se vrlo lako razgrađuje. Nativna RNK je vrlo opasna, jer ona uzrokuje vrlo snažnu aktivaciju ranog imunološkog sustava”, rekao je pa je dodao: “Ono što su dobitnici Nobelove nagrade napravili je to da su modificirali te komponente RNA te je ona postala puno manje opasna. Upravo je Nobelov komitet naglasio tu modifikaciju da se RNK – to da se RNK može pretvoriti u cjepivo i tu je stvorena prva veza između RNK i imunološkog sustava. To je jako važno. To na početku nije odmah prepoznato. Znanstvenici su sve te godine sustavno radili i vjerovali u to. Korona je stvorila nišu da nam treba nešto što može stvarati milijardu cjepiva u kratkom vremenu bez nekih posebnih resursa”.

On navodi da je političko pitanje zašto nisu Nobelovu nagradu dobili oni koji su napravili cjepivo za covid.

“Oni koji su otkrili tehnologiju koja je omogućila da se dođe do ovakve vrste cjepiva su najzaslužniji. Oni koji su preuzeli tu tehnologiju, oni su dobili brojne nagrade, no, Nobelova nagrada je za temeljna znanstvena istraživanja, političari to često ne razumiju. Oni koji su otkrili cjepivo za covid su zaslužni za primjenu tehnologije, ne za njen razvitak. Koliko god neki govorili da je ova tehnologija jednostavna, već se sad vide brojne mogućnosti. Vrlo se često ignoriraju velika, fundamentalna otkrića. Jedno od najvećih otkrića u povijesti medicije je otkriće monoklonskih aantitijela, a jedno britansko sveučilište je zakljčilo da to nije vrijedno ni intelektualne zaštite”, zaključio je.

Znanstvenik navodi da mRNA cjepiva otvaraju brojne mogućnosti, primjerice za borbu protiv HIV-a ili malarije.

“Tumori su bolesti kod kojih smo svjesni mutacija koje rezultiraju promijenjenim genima. Promijenjeni proteini su za nas tuđi proteini i mi možemo potaknuti odgovor našeg imunološkog sustava koji bi mogao odbaciti taj tumor. Upravo u tom grmu leži zec, RNA tehnologijom se može primijeniti personalizirano cjepivo. To je područje koje će se sporo, ali sigurno razvijati do teško mjerljivih razmjera. Ovog trenutka možemo reći da će ova tehnologija biti važna za razvoj cjepiva protiv tumora i zaraznih bolesti”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.