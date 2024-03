Znate li što se događa ako spavate manje od 6 sati? Mogli biste razviti ovu bolest

Podijeli :

Unsplash/Adam Kuylenstierna

Nedovoljno sna može povećati rizik od dijabetesa, neovisno o tome hranimo li se zdravo ili ne. Dovoljno sna potrebno je za naše mentalno i fizičko zdravlje.

Pomaže nam da bolje pamtimo i pomaže pri fizičkom oporavku, a pokazalo se da nedostatak sna doprinosi srčanim bolestima, pretilosti, neurodegenerativnim poremećajima i depresiji. Pa ipak, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti jedna od tri odrasle osobe u SAD-u pati od nedostatka sna.

Sada, prema novom istraživanju sa Sveučilišta Uppsala u Švedskoj, ova skupina također može biti izložena riziku od dijabetesa tipa 2.

Dijabetes pogađa otprilike jednog od deset Amerikanaca, procjenjuje CDC, s otprilike 90 do 95 posto slučajeva tipa 2. Dijabetes tipa 2 javlja se kada stanice vašeg tijela postanu otporne na hormon inzulin, koji je važan u kontroli razine šećera u krvi.

Ovaj tip dijabetesa često se može spriječiti, a čimbenici rizika uključuju prekomjernu tjelesnu težinu, nedovoljno tjelovježbe, genetiku, prehranu, a sada i san.

U studiji, objavljenoj u časopisu JAMA Network Open, istraživači su analizirali podatke od 247.867 sudionika izvučene iz UK BioBank, biomedicinske baze podataka koja istražuje doprinose genetike i okoliša razvoju raznih bolesti.

Sudionici su podijeljeni u četiri kategorije spavanja: Normalni spavači, koji spavaju sedam do osam sati tijekom noći; oni koji umjereno kratko spavaju, do šest sati; oni koji kratko spavaju, pet sati noću i ekstremno kratki spavači, koji spavaju tri do četiri sata. Njihove prehrambene navike zatim su ocijenjene na temelju konzumacije crvenog mesa, prerađenog mesa, voća, povrća i ribe specifične za populaciju, piše Newsweek.

Sudionici su morali na kontrolni pregled otprilike 12 godina kasnije. Tijekom ovih praćenja, otprilike 3,2 posto sudionika imalo je dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Uspoređujući ove dijagnoze s izvornim podacima, tim je otkrio da su sudionici koji su spavali manje od šest sati noću imali znatno veću vjerojatnost da će razviti dijabetes tipa 2, pri čemu se rizik povećavao s nižim prosjekom spavanja. Štoviše, ova se povezanost zadržala čak i među pojedincima koji slijede zdravu prehranu.

“Ova otkrića upućuju na to da usvajanje zdrave prehrane možda neće smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 među onima koji uobičajeno kratko spavaju”, pišu istraživači.

Ovi su rezultati čisto promatrački i potrebno je više rada kako bi se utvrdili mehanizmi na kojima se temelji ova povezanost. Međutim, studija djeluje kao poziv na buđenje da damo prioritet spavanju, kao i prehrani i tjelovježbi kada je u pitanju zaštita našeg cjelokupnog zdravlja.

