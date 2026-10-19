Nova pravila kod stomatologa. Bijele plombe besplatne, one bolje i dalje se plaćaju

Riječ je o stakleno-ionomernim i hibridnim stakleno-ionomernim cementima, koji imaju dobre karakteristike za zamjenu nekadašnjih amalgamskih plombi, ali ne mogu parirati kompozitnim bijelim plombama. Istraživanja u europskim zemljama gdje se ovi materijali koriste već 20-ak godina pokazuju da su nedostaci stakleno-ionomera češća otkrhnuća, ograničena otpornost na abraziju i eroziju te čvrstoća ispod vrijednosti za kompozit. Osobe kojima su ugrađene takve plombe imale su veću stopu fraktura i abrazija plombi nego kod kompozitnih te odstupanja boje.