U Tihom oceanu zabilježen najekstremniji divovski val: Riječ je o fenomenu koji se događa iznimno rijetko

U studenome 2020. godine u blizini mjesta Ucluelet, uz obalu kanadske pokrajine Britanske Kolumbije, golemi val podigao je mjernu plutaču na visinu od čak 17,6 metara. Bio je visok poput četverokatnice, a znanstvenici su naknadno potvrdili da je riječ o najekstremnijem zabilježenom valu u odnosu na okolne valove. Procjenjuje se da se takav događaj na tom području može očekivati tek jednom u 1300 godina.