Motociklist vas je prestigao i ispružio nogu? Evo što vam želi poručiti

Primjerice, pokazivanje palcem prema ustima znači da motociklist želi stati i nešto popiti, dok dva prsta usmjerena prema dolje predstavljaju pozdrav. Ti su znakovi dobro poznati među motociklistima, a služe za prenošenje važnih poruka tijekom vožnje te pridonose boljoj organizaciji i sigurnosti na cesti. No motociklisti ne komuniciraju samo rukama. Možda ste primijetili da neki tijekom vožnje ispruže nogu u stranu. I to je jedan od načina na koji međusobno komuniciraju bez ijedne izgovorene riječi.