Na bolovanju ste dužem od mjesec dana. Izračunali smo koliko će vam biti umanjena plaća

Za neke kategorije naknada plaće tijekom bolovanja je puni, stopostotni iznos osnovice, ali ograničen na mjesečni iznos od 995,45 eura. To se odnosi na bolovanja zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, zatim bolovanja zbog oboljelog djeteta mlađeg od sedam godina života, zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe te u slučajevima kada je osiguranik izoliran kao kliconoša ili je izoliran zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.