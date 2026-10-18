NA TERET POSLODAVCA I HZZO-a
Na bolovanju ste dužem od mjesec dana. Izračunali smo koliko će vam biti umanjena plaća
U Hrvatskoj je svakoga dana u prosjeku na bolovanju više od 70 tisuće radnika. Svi oni za to vrijeme imaju pravo na naknadu plaće, ali umanjene.
Prava i obveze radnika za vrijeme bolovanja, odnosno privremene nesposobnosti za rad kako glasi službeni izraz, regulirani su Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o radu.
Visina naknade plaće za vrijeme bolovanja ovisi o uzroku nesposobnosti za rad no u većini slučajeva iliti standardnog bolovanja, isplaćuje se plaća u iznosu od najmanje 70 posto osnovice. Ta je osnovica prosjek plaće isplaćene u posljednjih šest mjeseci prije bolovanja.
U prva 42 dana standardnog bolovanja (zbog bolesti ili ozljede van radnog mjesta) plaća ide na teret poslodavca, od 43. dana trošak bolovanja preuzima HZZO.
U prvih šest mjeseci 70 posto plaće
Najviša mjesečna naknada na teret HZZO-a iznosi 995,45 eura, bez obzira na iznos plaće, dok je najniža mjesečna naknada 353,15 eura, a odnosi se na radnike s niskom osnovicom plaće ili onima koji nemaju ostvaren minimalni staž osiguranja.
Za prvih šest mjeseci neprekidnog bolovanja naknada iznosi 70 posto od osnovice plaće, a ako bolovanje potraje duže od šest mjeseci tada se naknada plaće penje na minimalno 80 posto od osnovice. No nakon isteka 18 mjeseci neprekidnog bolovanja prema istoj dijagnozi bolesti, iznos naknade umanjuje se za 50 posto - navodi se na stranicama HZZO-a.
Nekima stopostotni iznos plaće
Za neke kategorije naknada plaće tijekom bolovanja je puni, stopostotni iznos osnovice, ali ograničen na mjesečni iznos od 995,45 eura. To se odnosi na bolovanja zbog bolesti i komplikacija u vezi s trudnoćom i porodom, zatim bolovanja zbog oboljelog djeteta mlađeg od sedam godina života, zbog transplantacije živog tkiva i organa u korist druge osigurane osobe te u slučajevima kada je osiguranik izoliran kao kliconoša ili je izoliran zbog pojave zaraze u njegovoj okolini.
Naknada plaće bez limita u slučaju bolovanja isplaćuje se na teret HZZO-a za vrijeme korištenja rodiljinog dopusta ili rodiljinog dopusta kao prava na rad u polovici punoga radnog vremena; za vrijeme korištenja dopusta za slučaj smrti djeteta te u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti.
Limita naknade plaće tijekom bolovanja nema ni kada su u pitanju rane, ozljede ili bolesti koje su neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu.
Izračuni plaća za 30 i 60 dana bolovanja
Izračunali smo koliko bi iznosila plaća za standardno bolovanje u trajanju od 30 dana - to je razdoblje u kojemu isplatu plaće posve pokriva poslodavac - te u u trajanju od 60 dana kada 18 dana bolovanja (nakon 42. dana nadalje) pokriva HZZO. Za okvirni izračun uzeli smo tri neto iznosa plaća: 1.000, 1.500 i 2.000 eura.
Plaća: 1000 € neto
Bolovanje: 30 dana - 700 eura
Ovaj izračun je jednostavan jer naknada za 30-dnevno bolovanja po stopi od 70 posto iznosi 700 eura neto. Valja napomenuti da neki poslodavci u dogovoru sa sindikatima u kolektivnom ugovoru ili u internom pravilniku o radu mogu odrediti i više stope od zakonom propisanih minimalnih 70 posto, primjerice 80 ili 90 posto. U tim slučajevima poslodavac svojim radnicima tijekom bolovanja "uzima" 10 ili 20 umjesto 30 posto.
Bolovanje: 60 dana - 1.400 eura
Tijekom prva 42 dana poslodavac plaća zakonski minimum od 70 posto zaposlenikove plaće, odnosno 980 eura neto. Ostalih 18 dana naknada na teret HZZO-a također je 70 posto od osnovice. Budući da maksimalni mjesečni limit od ove godine iznosi 995,45 eura, za tih 18 dana isplaćeni iznos je oko 420 eura neto. Ukupno, radnik s plaćom od 1.000 eura za bolovanje u trajanju od 60 dana dobit će plaću u iznosu od 1.400 eura, odnosno 600 eura manje nego što bi dobio bez bolovanja.
Plaća 1.500 € neto
Bolovanje: 30 dana - 1.050 eura
Radnik s neto plaćom od 1.500 eura za bolovanje u trajanju od 30 dana, za koje mu u tom razdoblju plaću isplaćuje njegov poslodavac dobit će, ovisno o fondu radnih sati u tom mjesecu, oko 1.050 eura neto.
Bolovanje: 60 dana - oko 2.215 eura
Za bolovanje u trajanju od 60 dana, od kojih 18 dana naknada ide na teret HZZO-a, radnik s plaćom od 1.500 eura dobit će oko 2.215 eura. To je oko 785 eura manje nego što bi u ta dva mjeseca dobio bez bolovanja.
Plaća 2.000 € neto
Bolovanje: 30 dana - 1.400 eura
Radnik s neto plaćom od 2.000 eura za 30 dana standardnog bolovanja dobit će najmanje 1.400 eura neto.
Bolovanje 60 dana: oko 2.600 eura
Radnik s plaćom od 2.000 eura tijekom standardnog bolovanja u trajanju od 60 dana primit će naknadu u neto iznosu od 2.560 eura do 2.600 eura, ovisno o broju radnih sati u mjesecu. Za prva 42 dana poslodavac će mu isplatiti oko 1.960 eura neto, a za preostalo razdoblje do 60. dana bolovanja, za koje isplata ide na teret HZZO-a, dobit će između 600 do 640 eura neto.
Za dva mjeseca na bolovanju radnik s mjesečnom plaćom od 2.000 eura dobit će ukupno između 2.560 i 2.600 eura što je oko 1.400 eura manje nego što bi dobio bez bolovanja.
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