Europska unija zabranila je crne plombe na zubima, ali u ovim slučajevima iznimke ipak postoje

"Mi kao fakultet smo dali svojevremeno svoje stručno mišljenje po tom pitanju i jasno smo naglasili da se ti materijali mogu koristiti u točno određenim indikacijama i da to nisu, kao nijedan drugi postojeći materijal, materijal koji može zamijeniti apsolutno sve indikacije", izjavio je dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marin Vodanović.