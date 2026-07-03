NOVA PRAVILA
Europska unija zabranila je crne plombe na zubima, ali u ovim slučajevima iznimke ipak postoje
Od 1. srpnja u stomatološkim ordinacijama službeno se prestaje s rutinskim korištenjem amalgamskih, odnosno takozvanih crnih plombi.
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Umjesto njih primarno će se koristiti staklenoionomerni cement i drugi materijali u boji zuba, u skladu s Uredbom Europske unije o živi.
Iako se amalgam već godinama sve manje koristi, nova pravila dodatno će ubrzati njegov odlazak iz svakodnevne prakse. Stručnjaci pritom naglašavaju da amalgamske plombe nisu štetne za ljudsko zdravlje, već je razlog njihova postupnog ukidanja zaštita okoliša.
Amalgam neće potpuno nestati
Novi materijali imaju jednu veliku prednost - estetski su prihvatljiviji. "On je u boji zuba i nemamo više metalne odsjaje, ali ćemo sigurno dobiti kraću trajnost takvog materijala", rekao je za Dnevnik Nove TV Hrvoje Jurić, predstojnik Zavoda za dječju stomatologiju na Stomatološkom fakultetu.
No amalgam neće potpuno nestati iz stomatološke prakse. U određenim situacijama i dalje će se moći koristiti.
"Postoji situacija - ako je nužno koristiti amalgam, onda se može koristiti. Ako su u pitanju alergijske reakcije, otežano nanošenje tih novih materijala", objasnio je Elvis Anđelko Begović iz Hrvatske komore dentalne medicine.
Podaci pokazuju da se amalgam koristi sve rjeđe. Tijekom 2024. godine ugrađen je oko 362 tisuće puta, dok je prošle godine broj takvih zahvata pao na oko 312 tisuća. Na Stomatološkom fakultetu ističu kako niti jedan materijal nije univerzalno rješenje za sve pacijente i sve vrste zahvata.
"Mi kao fakultet smo dali svojevremeno svoje stručno mišljenje po tom pitanju i jasno smo naglasili da se ti materijali mogu koristiti u točno određenim indikacijama i da to nisu, kao nijedan drugi postojeći materijal, materijal koji može zamijeniti apsolutno sve indikacije", izjavio je dekan Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Marin Vodanović.
Pravo na besplatne ispune
Struka također upozorava kako nema potrebe preventivno mijenjati postojeće i ispravne amalgamske ispune. Pacijenti koji su do sada imali pravo na amalgamske plombe i dalje će imati pravo na besplatne ispune o trošku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
"Svi oni koji su ostvarivali prava na amalgamske ispune, ostvarivat će prava i na nove materijale. Isključivo medicinska indikacija će osigurati primjenu novih materijala", poručio je Hrvoje Šušković, pomoćnik ravnatelja HZZO-a za zdravstvenu zaštitu.
Takve plombe bit će besplatne, baš kao što su bile i amalgamske. Kompozitne, odnosno takozvane bijele plombe, i dalje će o trošku HZZO-a biti dostupne samo za prednje zube te za trudnice, rodilje i djecu. Stručnjaci kažu da je najbolja i najisplativija strategija - redovita briga o oralnom zdravlju i prevencija.
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