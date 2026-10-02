tragedija u ordinaciji
Djevojčica umrla nakon anestezije. Liječnik pokušao prikriti grešku, osuđen je na 13,5 godina zbog ubojstva
Četverogodišnja djevojčica preminula je 2021. godine u stomatološkoj ordinaciji nakon što je dobila kontaminirani anestetik. Njemački sud proglasio je zubara krivim za ubojstvo.
Oglas
U njemačkom Kronbergu anestiziolog je 2021. uspavao četvero djece propofolom iz iste bočice. Djeca su nakon primanja kontaminiranog anestetika razvila tešku sepsu, a četverogodišnje djevojčica je na koncu umrla.
Sud je utvrdio da liječnik nije odmah zvao hitnu pomoć nego je satima pokušavao liječiti je sam. Pomoć je pozvana tek satima nakon što se stanje djevojčice naglo pogoršalo, kasno tijekom noći.
Ni ostalo troje djece koja su dobila kontaminirani anestetik nisu odmah završila u bolnici. Prema navodima njemačkih medija, troje djece trebalo je intenzivno liječenje, a dvoje ih je bilo životno ugroženo.
Sud je utvrdio i da je liječnik pokušao prikriti vlastite pogreške nakon što je shvatio što se dogodilo, a to je bilo ključno za odluku da slučaj okvalificiraju kao ubojstvo.
Zubar je osuđen na 13 i pol godina zatvora zbog ubojstva djevojčica i pokušaja ubojstva još troje djece. Presuda još uvijek nije pravomoćna, javlja Der Spiegel.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas