Profesor Maksim Kamenjecki iz kijevskog Instituta za međunarodne odnose komentirao je u Novom danu stanje u Ukrajini, ali i najtežu godinu koju su proživjeli.

Govoreći o tome kako im se promijenio život, Maksim Kamenjecki je rekao:

“Promjene su bile dramatične jer smo naučili živjeti s ratom svaki dan. To je životno iskustvo koje većina nije mislila da će doživjeti i naučili smo cijeniti život, slobodu i nezavisnost, naučili smo cijeniti vrijeme. To što se događa za vrijeme uzbuna i raketiranja, to zahtijeva umijeće koje nam ranije nije trebalo.”

Na pitanje što je u ovih godinu dana bilo najteže, odgovara: “Adaptacija je psihološka reakcija na nešto što nas prati. Kad opasnost tako stalno prati, od prvih trenutaka kad smo vidjeli eksplozije, sve to zahtijeva prilagođavanje i to stvarno dođe. Ljudi, bakice u zgradi, već razlikuju zračne eksplozije od pogotka rakete. Otprilike znamo o kakvoj se vrsti opasnosti radi, jesu li poletjeli avioni ili su lansirane rakete i kad mogu doći do Kijeva. To je psihološko iskustvo koje je teško shvatiti. Najveći problem mi je briga i iščekivanje opasnosti koja prijeti bliskim osobama, djeci, unucima… Brineš se je li sve u redu, hoćemo li preživjeti i ovaj val napada. To što nismo izgubili volju za otporom, pokazuje da imamo snage.”

I dok predsjednik Volodimir Zelenski govori o kraju rata ove godine, Vladimir Putin spominje nuklearno oružje. Kamenjecki smatra da se radi samo o prijetnjama i političko-psihološkim igrama.

“To je ucjena svih nuklearnim oružjem, to je vrsta korištenja nuklearnog oružja. I kad vam netko kaže da Putin ne blefira, to je isto korištenje ruske ideje o primjeni tog oružja, ali u psihološke svrhe. Mislim da u praktičnom smislu Rusija neće iskoristiti nuklearno oružje, barem što se tiče Ukrajine. Ne postoji ni mogućnost korištenja u obrani. To je političko-psihološki čimbenik.”

“Kina još nije odlučila tko je koga u ovom ratu napao i tko je anektirao teritorij. Kina ne može biti moderator pregovora jer nema ugled”, zaključio je Kamenjecki.

