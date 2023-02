Dan koji je promijenio svijet: Obilježava se godina dana od rata u Ukrajini

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen na Twitteru je objavila video kojim je obilježila godišnjicu napada na Ukrajinu.

"Godina dana od brutalne ruske agresije. Godina dana herojskog otpora Ukrajinaca. Godina dana europske solidarnosti. Pred nama je budućnost jedinstva.

Borite se za slobodu, demokraciju i svoje mjesto u Europskoj uniji. Mi smo uz vas, koliko god treba", napisala je.