Washington Post: Kako će rat jednom kada završi učiniti Ukrajinu bogatijom

Iuliia Mendel, novinarka, spisateljica i bivša glasnogovornica ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog za Washington post piše o prvoj godišnjici ruske invazije na Ukrajinu.

“Rusija je 31. prosinca pokrenula ogromne napade projektilima i dronovima na Ukrajinu. Skrivala sam se u kupaonici, a moji susjedi sjedili su u zajedničkom hodniku, kada se odjednom na stepenicama pojavio dostavljač hrane. Prkosio je sirenama za zračnu uzbunu i eksplozijama, popevši se na 15. kat kako bi nam donio hranu koju smo naručili dan prije”, prisjeća se Mendel u tekstu za Washington Post.

Svi su se obradovali. “Mogli smo u svakom trenu poginuti od ruskog projektila, ali ovaj dostavljač nije dopustio da ostanemo gladni na Novu godinu.”

Ova priča nekima može zvučati trivijalno, piše Mendel, no ona je dobar primjer načina na koji su Ukrajinci odgovorili na ovaj stravičan rat. Usprkos uništenju i mraku, ljudi u ovoj zemlji ujedinili su se i otkrili snagu i vještine koje nisu ni znali da posjeduju. Umjesto da odustanu, Ukrajinci su uzeli stvari u svoje ruke – a ova zemlja će zbog toga postati bolja jednom kada rat završi.

Istina je da se mnogi ne mogu nositi s divljaštvom ovog rata, teško je zamisliti da bi moglo biti drugačije. Živimo u konstantnom strahu i užasu, piše. Jezivi gubici na ratištu samo su jedan dio cijele priče. U ratu je također poginulo 20.000 civila, gotovo 8 milijuna ljudi pobjeglo je iz zemlje, a 6.5 se raselilo unutar Ukrajine. Glavne izvozne industrije – metalurgija i poljoprivreda, uvelike su uništene. Gospodarstvo je palo za trećinu.

“Ipak, uspjeli smo se održati”, piše Mendel. “Čak i pod vatrom, naši poljoprivrednici još uvijek obavljaju sjetvu i žetvu, čine sve što mogu da opskrbe međunarodna tržišta svojim žitom. Radnici u energetskoj industriji popravljaju uništena postrojenja: između 10. listopada i kraja siječnja, Rusija je poslala 700 projektila i dronova na ukrajinske elektrane i sustave distribucije. Ubijeno je najmanje 98 inženjera i servisera.”

Ukrajinski moral je iznenađujuće visok. Devedeset pet posto ispitanika vjeruje u pobjedu nad Rusijom. Nevjerojatan je podatak da se populacija Kijeva gotovo vratila na brojke od prije rata: 3.6 milijuna. Žene još uvijek rađaju, doduše manje no prije (a ponekad i u skloništima). U prvoj polovici 2022., zabilježen je rekordan broj brakova – njih gotovo 104.000, 21 posto više u usporedbi s istim periodom 2021. godine.

Rat je dao ogroman polet civilnom aktivizmu. Ukrajinci preuzimaju odgovornost i prihvaćaju izazove, radilo se o borbi za zapadne reforme ili protiv ruskih dezinformacija, piše Mendel.

“Ranije je postojao tek ograničeni krug aktivista, no rat je mobilizirao sve,” kaže Daria Kaleniuk, 35, jedna od najpoznatijih aktivistica u borbi protiv korupcije u Ukrajini. “Netko donira vojsci, netko šiva čarape za vojnike, netko vladu poziva na odgovornost čak i u vrijeme rata. Sve je to Ukrajina.”

Teško bi bilo promatrati ovaj porast građanske svijesti i ne zaključiti da će ona obogatiti zemlju kada rat završi, piše Mendel.

Ukrajinski rock pjevač, 47-godišnji Svjatoslav Vakarčuk, prijavio se u vojsku nedugo nakon početka invazije, a vrijeme provodi pjevajući za vojnike na fronti i donoseći im hranu i opremu. “Ako ova generacija nema izbora nego ići u rat, jedino što nam je preostalo je pobijediti,” izjavio je u nedavnom intervjuu.

Istina je da rat ne izvlači samo ono pozitivno – na to nas podsjećaju nedavne optužbe za korupciju u vladi, priznaje Mendel. No Ukrajinci se ohrabruju drugim pričama, poput one o tajkunu Andreju Stavnitseru, koji je istog trena obavijestio vojsku kada je preko nadzornih kamera vidio da su ruski vojnici upali u njegovu palaču. Vojska ju je raznijela u komadiće.

Kad je riječ o ukrajinskim poslovnjacima: desetljeća su proveli noseći se s korumpiranim dužnosnicima, birokracijom i nestabilnom zakonskom situacijom. Nije čudno da se dobro nose s izazovima zračnih uzbuna, nestanka struje, logističkih poremećaja, migracije i mobilizacije. Nevjerojatna sposobnost biznisa za prilagodbu ubrzat će obnovu nakon završetka rata.

Već su dokazali da su sposobni za inovaciju na ratištu, u područjima od komunikacija do upravljanja dronovima. Inženjeri koriste 3D printere kako bi proizveli rezervne dijelove na fronti. Rat je donio novi razvoj IT sektoru Ukrajine. Samo jedan primjer: aplikacija Diia, koja je pokrenuta 2020., osmišljena je kako bi olakšala ukrajinskim građanima pristup službenim dokumentima i uslugama. Od početka invazije korištenje aplikacije se dramatično povećalo: preko nje se pojednostavljuje proces doniranja vojsci, a pružaju se i usluge milijunima izbjeglica u inozemstvu.

“Sve to daje mi nadu u budućnost,” piše Mendel za Washington Post. “Današnji heroji rata – organizatori i poslovnjaci – biti će vođe budućnosti. Energija koju je stvorio ovaj rat obogatit će zemlju koja će iz njega nastati. Optužite me za optimizam ako želite. No osjećam to u svojoj srži.”

