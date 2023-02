VIDEO Ispred ruske ambasade u Londonu osvanula velika ukrajinska zastava

Četiri prosvjednika uhićena su nakon što su naslikali ogromnu ukrajinsku zastavu od 500 kvadratnih metara na cesti ispred ruskog veleposlanstva u Londonu.

U organizaciji grupe Led By Donkeys, demonstranti su izlijevali velike količine boje po asfaltu koristeći kolica, prenosi Sky News.

Vozači i biciklisti pokušali su izbjeći boju, dok je jedan prosvjednik držao znak koji im je govorio “vozite polako”.

A giant flag of Ukraine was painted on the road, in front of the Russian embassy in London 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/ovBR6naopT