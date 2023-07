Dodik: Vučić mi je dao svoj helikopter, mislim da se razumijem s Milanovićem

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik potvrdio je kako je prošlog tjedna putovao na Hrvar na susret s hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem helikopterom koji koristi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, no u tome ne vidi ništa sporno jer je u pitanju civilna a ne vojna letjelica.

“To je helikopter koji koristi Vučić, naš je na redovitom servisu. Zamolio sam (Vučića) da mi ga ustupi, tu nema nikakvih problema”, kazao je Dodik u intervjuu koji je u ponedjeljak objavio banjolučki list “Glas Srpske”.

Dodik je na Hvaru boravio 25. srpnja a njegov susret s Milanovićem iz ureda hrvatskog predsjednika naknadno su nazvali uobičajenim radnim sastankom. Međutim, on je ipak prouzročio brojna reagiranja, posebice zbog načina na koji je predsjednik Dodik stigao u Hrvatsku i letjelice kojom se pri tom koristio.

Plenković uzvratio Milanoviću: “MUP nije trač baba” FOTO Milanović objavio dokument kojim je obavijestio MUP o Dodikovom dolasku

Dodik sada kaže kako oni koji problematiziraju to što on putuje Vučićevim helikopterom “nemaju pojma o životu”. Ako nije u pitanju vojni helikopter, kako ističe, njime se može slobodno letjeti bilo gdje, a važno je samo to pravodobno prijaviti.

“Milanović prije sve zanimljiv sugovornik”

Što se tiče njegovih razloga za odlazak na Hvar, rekao je kako je njemu Milanović prije svega zanimljiv sugovornik.

“Meni je bilo važno održati pozornost hrvatske države u vezi s pozicijom u BiH. Nama odgovara taj pristup u kojem se pažnja posvećuje konstitutivnosti naroda i organizaciji BiH u skladu s ustavom”, kazao je Dodik.

Tvrdi kako je s Milanovićem razgovarao i o njegovim boravcima u BiH odnosno u Derventi gdje je hrvatski predsjednik u ožujku dodijelio odličja 103. brigadi HVO i nekima od njenih pripadnika. To je izazvalo buru osuda političara iz reda bosanskih Srba koji su zbog toga tražili da se hrvatskog predsjednika zbog toga proglasi nepoželjnom osobom u RS.

Dodik je sada pokušao za sve okriviti Katoličku crkvu “u čijim je kuloarima”, kako tvrdi, dogovorena dodjela odličja te je konstatirao da to nije prihvatljivo za RS.

“Pričao sam o tome s Milanovićem i mislim da smo se razumjeli”, izjavio je Dodik.

Na pitanje je li mu Milanović predbacio najavljeno obilježavanje 4. kolovoza u Prijedoru kao “dana progona Srba iz Hrvatske”, odgovorio je neodređeno.

“Nije jednostavno kad oni (Hrvatska) obilježavaju pobjedu, a mi polažemo vijence. Ali, i oni, kao i mi, imaju pravo na svoj pristup. Ne možemo im to zabraniti kao što ni oni ne mogu nama”, kazao je Dodik koji je u Prijedor u petak pozvao i Vučića.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.