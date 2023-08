Dodik krivi SAD, EU i Veliku Britaniju za urotu

Podijeli :

Oleksii FILIPPOV / SPUTNIK / AFP

Lider bosanskih Srba Milorad Dodik okrivio je SAD, Europsku uniju i Veliku Britaniju za to što je Tužiteljstvo BiH protiv njega podignulo optužnicu po kojoj, bude li osuđen, može dobiti do pet godina zatvora.

Iz Tužiteljstva BiH ranije u petak potvrdili su da je Dodik zajedno s direktorom Službenog glasnika Republike Srpske Milošem Lukićem optužen za kazneno djelo neprovođenja odluka visokog predstavnika.

U BiH je to postalo kazneno djelo pošto je takvu odluku donio Christian Schmidt 1. srpnja, no Dodik je nakon toga ipak potpisao ukaz kojim je proglasio stupanje na snagu zakona o neprovođenju presuda Ustavnog suda BiH na teritoriju RS.

Podignuta optužnica protiv Milorada Dodika

Schmidt je taj zakon poništio odlukom koju je također donio 1. srpnja.

Ako Sud BiH potvrdi optužnice, Dodiku i Lukiću će se suditi, a budu li proglašeni krivim mogu dobiti kaznu od šest mjeseci do pet godina zatvora.

Osuđujuća presuda automatski znači i zabranu obnašanja dužnosti u svim tijelima vlasti u BiH.

Dodik osobno u petak nije komentirao optužnicu no njegov ured priopćio je da je ona “kreacija američkog veleposlanstva u Sarajevu i izravno veleposlanika Michaela Murphyja kao i Velike Britanije i EU” i da je jedini cilj optužnice poništiti institucije RS izabrane voljom naroda na demokratskim izborima.

Uz to Dodikov ured poručuje da je “narod stvorio RS u krvi pa neće dopustiti da mu je bilo tko oduzme”.

Dodikovo ministarstvo priznalo: Kao žrtvu Oluje stavili djevojčicu iz Srebrenice

Podizanje optužnice protiv Dodika važan je korak u uspostavi vladavine prava u BiH, komentiralo je veleposlanstvo SAD-a u BiH.

“Zakoni BiH vrijede za sve građane. Niti jedan pojedinac ne stoji iznad zakona. Očekujemo od institucija BiH i svih građana da poštuju relevantne procese uključene u poštivanje tih zakona”, naveli su u reakciji.

Dodik se do sada suočavao s nizom istraga, od sumnji za pranje novca odnosno kupnju vile u Beogradu pa do nijekanja genocida počinjenog u Srebrenici no niti jedna do sada nije dovela do podizanja optužnice.

