Dodik pozvao pristalice da slijede primjer bjelovarskog bombaša Tepića

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik objavio je u subotu poziv bosanskim Srbima da se narednog tjedna okupe u Banjoj Luci na skupu kojega je opisao kao "prosvjed protov zavojevača" te da pri tom pokažu kako im je jedan od uzora Milan Tepić.

Časnik bivše JNA Milan Tepić je u rujnu 1991. ubio sebe ali i deset hrvatskih branitelja kada je digao u zrak skladište streljiva kod Bjelovara.

“Pokaži da si potomak (Gavrila) Principa i Tepića. Podigni trobojku, stani uz narod, narodnu volju i slobodu (Republike) Srpske”, jedna je od poruka u video spotu kojega je Dodik objavio na Twitteru.

Dodik je okupljanje svojih pristalica u Banoj Luci najavio za 25. listopada. U petak je kazao kako očekuje da će se njegovom pozivu odazvati barem 25 tisuća ljudi čime kani dokazati kakvu potporu uživa u RS.

Prvotno je to okupljanje opravdavao potrebom da se zaštiti izborna volja građana jer tvrdi da je, unatoč nepravlnostima koje su do sada utvrđene, on definitivni pobjednik u izboroj utrci za predsjednika RS a da mu oporba u suradnji sa Središnjim izbornim povjerenstvom BiH (SIP) sada tu pobjedu pokušava ukrasti.

U video spotu kojima poziva svoje pristalice na banjolučki skup to je i ponovio, no dodao je kako je riječ i o pozivu bosanskim Srbima da se suprotstave “stranim zavojevačima”.

“Danas, kao i mnogo puta do sada, stani uz hrabre pretke protiv stranih zavojevača. Podigni našu trobojku iznad zastave izdaje”, poruka je koju izgovara narator uz fotografije osoba u srpskim vojnim odorama od prvog svjetskog rata pa do posljednjeg rata u BiH.

Dodik je svojim simpatizerima poručio kako se danas od njih očekuje da slijede junake iz mitove poput Miloša Obilića i kneza Lazara, ali i atentatora na nadvojvodu Franju Ferdinanda Gavrila Principa i časnika bivše JNA Tepića kojega su u Banjoj Luci zbog samoubilačkog čina kojega je počinio u Hrvatskoj nagradili ulicom i spomen-pločom.