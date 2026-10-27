POBJEDNIK IZBORA U SRBIJI
Nakon pobjede nad Vučićem stigla poruka Hrvatskoj, oglasio se Ilija Srdanović
Nositelj pobjedničke Studentske liste na srpskim parlamentarnim izborima Ilija Srdanović izjavio je Hini u utorak da nova vlast neće zloupotrebljavati otvorena pitanja s Hrvatskom kao što su to činili bivši predsjednik Aleksandar Vučić i pojedini srpski mediji.
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"Odnosi Srbije i Hrvatske djelomice su opterećeni problemima čijem rješavanju prethodna garnitura vlasti ničim nije pridonijela - naprotiv, često ih je pogoršavala, a mi ćemo nastojati ih ne zloupotrebljavamo u dnevno-političke svrhe kako su to činili Aleksandar Vučić, njegovi suradnici i pojedini mediji, već da razvijamo normalne, demokratske i prijateljske odnose", izjavio je Hini Srdanović.
Kazao je da vanjska politika, ponajprije sa susjednim državama, mora biti utemeljena na načelima civiliziranog dijaloga i državničke odgovornosti. Pritom je posebno istaknuo odnose Zagreba i Beograda.
"Prvo morate graditi dobre odnose sa susjedima jer, u protivnom, ne možete očekivati ni dobre odnose sa velikim zemljama i svjetskim silama", rekao je Srdanović.
Posebno je naglasio svoje dobre osobne veze s kolegama iz Hrvatske.
"Osobno mogu reći da se sva moja dosadašnja stručna i međuljudska suradnja s kolegama iz Hrvatske temelji na najboljem uzajamnom razumijevanju i da ću to nastojati kreirati i na svakoj drugoj mogućnoj razini i u bilateralnim odnosima, jer samo tako možemo graditi i razvijati normalan suživot", rekao je Srdanović Hini.
Premijer Andrej Plenković jutro nakon izbora telefonski je razgovarao s Ilijom Srdanovićem i čestitao mu na pobjedi.
"Oni koji su pobijedili, imaju vrlo čvrst, jasan mandat, potporu građana da preuzmu odgovornost za Srbiju. Mi im želimo uspjeh u tome što će raditi. Nadamo se da će i taj dio vanjske politike, koji se odnosi na odnose sa susjednim zemljama, biti u njihovom fokusu", rekao je Plenković kasnije novinarima. Istaknuo je i očekivanje da će odnosi Hrvatske i Srbije ubuduće biti bolji.
Ugledni novosadski kardiolog i sveučilišni profesor Ilija Srdanović bio je prvi na Studentskoj listi-Studenti pobjeđuju koja je na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji 25. listopada uvjerljivo i, prema još nepotpunim službenim rezultatima, s više od pola milijuna glasova razlike pobjedila listu donedavnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke.
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