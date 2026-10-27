"Oni koji su pobijedili, imaju vrlo čvrst, jasan mandat, potporu građana da preuzmu odgovornost za Srbiju. Mi im želimo uspjeh u tome što će raditi. Nadamo se da će i taj dio vanjske politike, koji se odnosi na odnose sa susjednim zemljama, biti u njihovom fokusu", rekao je Plenković kasnije novinarima. Istaknuo je i očekivanje da će odnosi Hrvatske i Srbije ubuduće biti bolji.