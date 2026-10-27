NOVA POLITIČKA STVARNOST
Picula o Vučićevu porazu: "Dogodio mu se narod, na to nije računao"
Tonino Picula, izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, komentirao je u Novom danu s Hrvojem Krešićem situaciju u Srbiji, nakon što je Aleksandar Vučić izgubio parlamentarne izbore u toj zemlji.
"Vučićev potez je iznenađenje. To samo potvrđuje do koje je mjere Vučić premrežio Srbiju jer je imao podatke s birališta. Kad je vidio da je kasno za bilo kakvu manipulaciju, morao je brzo donijeti odluku kako sačuvati sebe i neku političku perspektivu. Priznao je poraz i naredio da se povuku njegove paravojne snage koje su se već počele raspoređivati. Stvari su se vjerojatno počele događati vrlo brzo i on je donio za sebe racionalnu odluku. Ne bi Vučić bio Vučić da nakon toga nije nastavio optuživati svakoga za taj poraz. Pitanje je kako on planira djelovati kao oporbeni političar u Skupštini", govori Picula o trenutku u kojem je, vrlo rano u izbornoj večeri, Aleksandar Vučić priznao izborni poraz.
"Vučić je tim sračunatim potezom iskazao povjerenje u snagu koju će dobrim dijelom zadržati u institucijama vlasti, kako on voli reći, u dubokoj državi. Koji put vam se sudbina naceri u lice, on nije računao da će mu se dogoditi – narod. Kao što se narod dogodio i prije 30, 40 godina u Jugoslaviji. Sad se njemu dogodio narod, ali s potpuno drugačijim političkim prefiksima. To je kulminacija višedesetljetnih kriza u Srbiji", kaže Picula, dodajući da se dogodio pravi društveno-politički eksperiment.
Picula kaže i da je Vučić 14 godina posezao za izborima kad je krize htio riješiti u svoju korist, a sad mu se dogodilo nešto što nije očekivao.
"Studenti su izbjegli zahtjev klasičnog stranačkog sučeljavanja i uspjeli su mobilizirati javnost, što Vučiću ovaj put nije uspjelo. Dogodila se jedna vrsta minirevolucije u Srbiji koja je pokazala koliko je Srbija gladna promjena. Rušenje tog Ćacilenda neka je vrsta rušenja Berlinskog zida u srpskoj verziji", nastavlja Picula, i kaže da treba vidjeti kako će plenumi, koji su bili sjajno rješenje za rušenje Vučića, sad prijeći u javno obnašanje vlasti.
Odnos s EU-om
Podrška EU-u na prilično je niskim granama u Srbiji. Picula kaže kako su neke vlasti prije Vučića u Srbiji bile proeuropske. S Vučićem je to postalo samo deklaratorno.
"Odnos dijela javnosti prema EU-u kontaminiran je izrazima podrške Vučićevu režimu koji je u demokratskom postupku pao. Sad se otvara prilika da nova vlast s drugačijim narativom pojača svoje napore kako bi Srbija, kao najjača država na zapadnom Balkanu, svoju orijentaciju usmjerila prema EU-u."
"Ako jedna Ukrajina može provoditi reforme pod bombama, te reforme i promjene neizbježne su i u Srbiji", zaključuje.
Uloga Hrvatske
Na pitanje kako vidi ulogu Hrvatske u procesu koji tek slijedi u Srbiji, Picula kaže da Hrvatska mora voditi multiregionalnu vanjsku politiku.
"U našem je interesu da se prostor istočno i jugoistčno od naših granica učini prostorm gospodarskog prosperiteta i političke stabilnosti. U mjeri u kojoj nove srbijanske vlasti budu zadovoljavale potrebne kriterije i budu mogle jasno signalizirati da je sigurnost njihovih susjeda važan kriterij srbijanske vanjske politike, Hrvatska može igrati važniju ulogu. I nama je važno da zemlje u našem susjedstvu napreduju", govori.
"Naravno da to neće biti moguće sutra, ali zbog utjecaja Srbije u regiji, trebali bi stimulirati sve ono pozitivno u bilateralnim odnosima", kaže Picula zaključujući da odnosi Hrvatske i Srbije zbog svega onoga što ih veže nadilaze ono bilateralno.
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