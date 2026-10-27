"Vučićev potez je iznenađenje. To samo potvrđuje do koje je mjere Vučić premrežio Srbiju jer je imao podatke s birališta. Kad je vidio da je kasno za bilo kakvu manipulaciju, morao je brzo donijeti odluku kako sačuvati sebe i neku političku perspektivu. Priznao je poraz i naredio da se povuku njegove paravojne snage koje su se već počele raspoređivati. Stvari su se vjerojatno počele događati vrlo brzo i on je donio za sebe racionalnu odluku. Ne bi Vučić bio Vučić da nakon toga nije nastavio optuživati svakoga za taj poraz. Pitanje je kako on planira djelovati kao oporbeni političar u Skupštini", govori Picula o trenutku u kojem je, vrlo rano u izbornoj večeri, Aleksandar Vučić priznao izborni poraz.