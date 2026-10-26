PRIJE PRIBLIŽAVANJA UNIJI
Janšina poruka Srbiji: Slovenija neće podržati vaš prema EU-u dok ne ispunite ovaj zahtjev
Slovenski premijer Janez Janša poručio je da Slovenija neće podržati daljnji napredak Srbije prema članstvu u Europskoj uniji dok Beograd ne preda arhive bivših jugoslavenskih tajnih službi koje se odnose na Sloveniju.
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Janša je to objavio na društvenoj mreži X, dan nakon izbora u Srbiji, u trenutku kada se ponovno otvara pitanje europskog puta te zemlje i poteza koje bi nova vlast trebala povući.
Eventuelno odločitev novih oblasti v Srbiji za pospešitev pogajanj za vstop v EU bomo pozdravili. Vendar ne bomo dali soglasja za kakršenkoli napredek, dokler Srbija ne izroči Sloveniji vseh arhivov Udbe, SDV, JLA, ZSNZ in ostalih nekdanjih služb SFRJ, ki se nanašajo na 🇸🇮.— Janez Janša (@JJansaSDS) October 26, 2026
Europska povjerenica za proširenje Marta Kos prethodno je poručila da su "vrata EU-a otvorena" Srbiji, no iz Slovenije stižu poruke da nastavak pregovora neće biti moguć bez rješavanja dugogodišnjih otvorenih pitanja između dviju država.
Janša je pozdravio mogućnost da nove srbijanske vlasti ubrzaju pregovore o pristupanju Europskoj uniji, ali je istodobno jasno postavio uvjet.
"Nećemo dati suglasnost za bilo kakav napredak dok Srbija ne preda Sloveniji sve arhive Udbe, SDV-a, JNA-e, ZSNZ-a i ostalih nekadašnjih službi SFRJ-a koje se odnose na Sloveniju", poručio je Janša.
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