Umirovljeni vojni časnik koji je naveo samo svoje ime, Ivan, rekao je da je glasovao za Vučića jer bi „studenti trebali studirati, a ne baviti se politikom”. Također je rekao da se divi Vučiću jer je odbio osuditi Ratka Mladića, srpskog generala kojeg je međunarodni sud osudio za genocid. Mladić je umro u pritvoru u Haagu u rujnu, a prošlog je mjeseca pokopan uz vojne počasti u Beogradu.