Komemoracija Peđi Obradoviću: Novinar s kičmom, drug i neustrašiv borac

Podijeli :

Dragan Mujan/Nova.rs

Komemoracija uredniku N1 Peđi Obradoviću održana je u Prostoru “Miljenko Dereta” u Beogradu.

Programski direktor televizije N1 Igor Božić rekao je da je Peđu Obradovića upoznao 2002. godine, kada je na TV B92 došao iz Blica.

“Pomislio sam, ovo je još jedan koji se želi svidjeti djevojkama. Pitao sam ga što hoće – ‘Sve hoću, samo neću sjediti u studiju i čitato vesti!’ Peđa je razumio vrlo brzo što je televizija, htio je da sve bude precizno, točno, stalno je tražio neke margine, da budemo drugačiji od ostalih. Nije se zadovoljavao klasičnim formatima“, prisjetio se Božić.

Preminuo urednik N1 televizije Peđa Obradović

„Sećam se Koštunice. Kaže Peđa: Imamo hit! Koštunica stoji, iza njega je drvena lamperija… Peđa pita: ‘Svi znaju da volite mačke, a imate i psa Žućka.’ Priča Koštunica o Žućku, a Peđa pita: ‘Volite li još neke životinje?’ Kaže: ‘Volim sove, to su moji savjetnici’ U to vrijeme je to bila antologija televizije“, dodao je.

Božić je rekao i kako Peđa Obradović sebe nikada nije stavljao u prvi plan. „Htio je završiti Dnevnik, vodio je računa o svakom slovu, o svakoj riječi. Uostalom, ako niste čitali njegov blog, čitat ćete njegovu knjigu“, kazao je.

Podsjetio je i da je Peđa mlade novinare inspirirao i za njih uvijek imao strpljenja. „Ali tražio je vojničku disciplinu, i zbog toga je dobio nadimak: pukovnik Peđa, tako smo ga zvali.“

„Peđa, a ne Predrag, drug, borac, neustrašiv borac. Slava mu“, rekao je Božić.

Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs Dragan Mujan/Nova.rs

Direktor vijesti na televiziji Nova S Slobodan Georgiev rekao je da ne postoji tekst koji bi smislio i pročitao, a koji bi o Perđu mogao reći što je bio i koliko je svima značio.

„Peđa je bio posebna ličnost, jedna vrsta ljudi koju ne srećemo uvijek, ovih dana bit će dvadeset godina kako smo se upoznali i to su poznanstva za cijeli život. On je godinu dana stariji od mene, ali je meni u životu bio stariji brat. Ne znam kako mu je to pošlo za rukom. On je bio netko tko nam je davao pravac i to na tih i diskretan način. Nosio je u sebi jednu vrstu gospodstva, dostojanstva“, kazao je Georgiev.

„Ima mnogo stvari kroz koje smo prošli zajedno i ne znam mogu li o svim tim stvarima govoriti. Ono što će meni biti urezano je nekoliko situacija koje su trajale. Jedna od njih je da nekoliko dana nakon što smo se mi upoznali, on se upoznao s Gagom, bili smo na nekom treningu, na obuci u Hrvatskoj, u Opatiji, imali smo dan pauze prije povratka u Beograd. Poslije tri dana smo postali najbolji drugovi. Gaga je imala neki bolji smještaj, zvao sam je i pitao: ‘Je l’ bismo mogli otići večeras negdje?’ Odlično smo se proveli, a oni su ostali zajedno cijeli život. Peđi je sve to nekako išlo brzo“, rekao je.

Dodao je i kako ga je vijest o Peđinom odlasku zaprepastila. „Snaga i dostojanstvo je bila njegova osnovna odlika. Želim mu reći, smatram da može čuti, da to što je učinio nije malo i da će se dugo pričati o tome.“

Glavni urednik tjednika „Vreme“ Filip Švarm kazao je da je Peđa bio među „malo nezavisnih novinara s kičmom“.

„Išao sam jednom s Peđom u Zagreb. Malo je ljudi tako pristojnih, iskreno dobrih, punih empatijom, a da opet ostanu dosljedni istini i kažu ono što jeste. Teško da u jednom kafiću u Kosovskoj ulici više neću videti Peđu kako kaže: ‘Dođi, sjedi, popij nešto’“, rekao je Švarm.

Sahrana će biti održana u 14.45 na Novom groblju. Obitelj je izrazila želju da svi koji budu dolazili na sahranu umjesto cvijeća uplate u Peđino ime novac za liječenje djece koja boluju od leukemije.

Peđa Obradović preminuo je u 48. godini života. S nama je bio od prvog dana televizije, sudjelovao je u kreiranju koncepta programa i neizmjerno doprinio da N1 postane to što jest.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.