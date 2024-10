Malenica: Dobro da je Vučić došao u Hrvatsku, bez obzira na njegove stavove

Podijeli :

Bivši ministar pravosuđa i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica u Pregledu dana s Ankom Bilić Keserović komentirao je izbor Ustavnih sudaca, ali i summit u Dubrovniku, zbog kojeg je oporba žestoko kritizirala Vladu.

Naime, prijepori su iz razloga što se pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a nije predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića.

“Pokazuju elementarno nepoznavanja vanjske politike i žele prikupiti jeftine političke poene. Riječ je o summitu kakav se održao u Ateni i Tirani”, kazao je Malenica pa nastavio:

“Imao sam priliku biti zajedno s premijerom Plenkovićem u Ateni i nisam tad primijetio grčkog predsjednika. To su, po meni, pokušaji da se nekako spasi predsjednik Milanović od svojih proruskih stavova. Znamo dobro koji su oni spram Ukrajine i pomoći Ukrajini. Tako da, tu vidim pokušaj SDP-ovih zastupnika i iz Možemo da to stavljaju u prvi plan. Što se tiče Vučića, bio je u Ateni i Tirani. To nije državnički posjet. Dobro da je došao u Hrvatsku podržati Ukrajinu, bez obzira na njegove proruske stavove.”

Ali, postavio je neke uvjete, vezanih oko sankcija Rusiji i zapravo je u Dubrovniku gurao svoju agendu.

“Bitno je da se Srbija pojavila i dala podršku događaju, odnosno, Hrvatskoj i Ukrajini.”

Ni koalicijski partner Domovinski partner ne gleda blagonaklono na Vučićev dolazak i ono što je rekao oko Domovinskog rata.

“Srbija i Hrvatska imaju mnogo otvorenih pitanja, ali summit nije bio vezan uz to. Naravno da se razgovara oko tih pitanja i Hrvatska se čvrsto postavlja u obranu svojih interesa.”

Naglasio je da s hrvatske strane postoji interes oko dijeljenja podataka kako bi se pronašli nestali i procesuirali ratni zločini.

“Srbija ne pokazuje takav interes, ali mi ne prestajemo to tražiti. Također, Srbija želi, barem deklarativno, u Europsku uniju pa je to prilika dobiti to što tražimo. Treba inzistirati i otvarati te teme. Hrvatskoj su nestale osobe bitne i na tome treba ustrajati.”

U Saboru se otvorila tema izbora Ustavnih sudaca, zahvaljujući oporbi.

“Sad smo se nekako uhodali u nove prostore i zakazali sjednicu Odbora te smo odradili dio s listom kandidata. Imamo 63 pravovaljane kandidature i od 17. listopada započinjemo razgovore. Svaki će trajati otprilike pola sata pa očekujemo završiti to kroz pet ili šest dana. Ima dosta kvalitetnih kandidata i da će razgovori biti prilika da se kandidati predstave javnosti”, istaknuo je Malenica.

Dakle, oko 25. listopada, a prije isteka mandata postojećih sudaca, trebali bi biti imenovani novi. No, potrebna je dvotrećinska većina za usuglasiti sve nove suce.

“Vjerujem da će biti volje i mudrosti pa ćemo se unutar mjesec dana dogovoriti oko tih deset sudaca. Nismo još unutar HDZ-a razgovarali o tome koje bismo kandidate podržali. Neke poznajem i, kažem, među njih 63 ima dobrih, stručnih… Ne bih nikoga izdvajao, ali bih pričekao razgovore pa nakon toga vidjet koga ćemo kao parlamentarna većina predložiti, a koga će predložiti oporba.”

Oporba želi ljude bez repova i mrlja.

“Svakako, stručnost i iskustvo su najbitniji, kao i rad u pravosuđu, ali i njihov integritet. Time ćemo se rukovoditi oko toga kad ćemo razmatrati naše prijedloge.”

Ipak, Đuro Sessa ima mrlje iz prošlosti, a prijavio se… Oporba tvrdi da neće glasati ako se on pojavi na listi.

“Ne bih posebno komentirao gospodina Sessu, ali mogu reći da je bio predsjednik Vrhovnog suda i ima mnogo iskustva u hrvatskom pravosuđu. Ne bih ga klasificirao kao naš prijedlog, to je čisto hipotetski. Ima dosta dobrih kandidata i vjerujem da ćemo biti dovoljno mudri izabrati najbolji sastav Ustavnog suda”, zaključio je Ivan Malenica.

