Milorad Dodik i Elmedin Konaković u “ratu” preko društvenih mreža: “Ti si k’o neka tetka”

Podijeli :

N1

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković i čelnik Republike Srpske Milorad Dodik sve se žešće međusobno javno svađaju razmjenjujući uvrede i teške riječi, unatoč tome što pred BiH stoji zadaća usvajanja reformskih zakona kako bi se u ožujku dobilo otvaranje pregovora s EU.

Tako je Konaković nazvao u utorak lidera bosanskih Srba Milorada Dodika “tetkom” poručivši mu kako svojim biračima nema ponuditi što drugo osim stalnih svađa i provociranja.

Konaković i Dodik čelnici su stranaka Narod i pravda (NiP) i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), koje su partneri u vlasti na državnoj razini, no to ih nije spriječilo da se, nakon kratkotrajnog razdoblja relativnog mira i pristojne komunikacije, odnedavno upuste u razmjene teških riječi i optužbi zbog različitog viđenja trenutačnog političkog stanja u zemlji.

Dodik vjeruje da će biti prvi predsjednik samostalne Republike Srpske

Sada se to svelo na svađe posredstvom društvenih mreža, a u posljednjoj su jedan drugoga zasuli uvredama i omalovažavanjem.

Dodik je tako Konakovića u objavi na mreži X opisao kao “osrednjeg i nedoraslog političara” koji ne zna što radi. “Pametni su oni što kažu: kada Konaković zaigra za BiH, tada BiH najviše gubi”, napisao je Dodik.

Učinio je to nakon što je šef bosanskohercegovačke diplomacije konstatirao da Dodik sada nema drugog izbora nego jasno kazati je li za nastavak europskih integracija, a ukoliko to potvrdi onda mora pristati i na reforme koje to podrazumijeva i da je time sam “upao u zamku” koju je kanio postaviti drugima.

Dodika je naljutilo to što mu, kako on to vidi, Konaković postavlja uvjete i određuje što mora raditi pa mu ljutito poručuje da na to neće pristati.

Veleposlanstvo SAD-a: Dodik prijeti miru i stabilnosti cijele regije

“Samo nedorasli i osrednji političar može govoriti o postavljanju nekih zamki predstavnicima drugih naroda s kojima, navodno, želi razgovarati i surađivati”, izjavio je Dodik dodajući tome tvrdnju kako je Konaković od njega tražio da fingiraju javne sukobe ne bi li na taj način ojačao utjecaj na svoje biračko tijelo odnosno Bošnjake.

Konaković mu je odmah odgovorio porukom da je ući u sukob s Dodikom najlakša stvar na svijetu za koju ne treba nikakav dogovor. “Ući sa tobom u konflikt je najlakša stvar na svijetu, ti tako živiš 24/7. K’o tetka neka, samo se prepireš i svađaš, s kim stigneš. Ja te nagovaram da uradiš nešto za ljude koji su te birali. Konflikt je za kukavice koji ne znaju posao”, napisao je u reakciji Konaković.

Sukobi u vladajućoj koaliciji u BiH eskalirali su nakon što je Europska komisija uvjetno preporučila otvaranje pregovora o članstvu s BiH, s tim da do ožujka naredne godine moraju biti provedene dodatne reforme kako bi se to i ostvarilo.

Konaković je nakon toga ocijenio da više nema izgovora iza kojih bi se mogli skrivati protivnici europskih integracija te da se s reformama mora nastaviti koliko god je to moguće.

Unatoč činjenici da je Europska komisija u izvještaju o napretku BiH precizno identificirala vlasti Republike Srpske kao odgovorne za blokade u provedbi reformi, Dodik je to odbacio, a ponovo je svoju suradnju uvjetovao zatvaranjem Ureda visokog predstavnika (OHR) te uklanjanjem stranih sudaca iz Ustavnog suda BiH.

Njegovo je tumačenje kako je to na vrhu popisa zahtjeva EU iako Komisija to nigdje nije navela.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.