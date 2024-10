Moldavija upozorila na proruske kampove za obuku u BiH i Srbiji

Podijeli :

Policija Moldavije provela je racije u kojima je uhitila osobe za koje tvrdi da su obučavane u Rusiji ali i na području BiH te Srbije za izazivanje nereda kojima bi se destabilizirala ta država a to je ponovo otvorilo pitanje postojanja ilegalnih kampova za obuku na što je ranije upozoravao ministar obrane BiH.

Na mrežnoj stranici Ministarstva unutarnjih poslova Moldavije objavljena je informacija u kojoj stoji da su u srijedu proveli 88 racija diljem zemlje nakon što su policijski istražitelji dokumentirali djelovanje kriminalne skupine od srpnja 2024. godine čiji su članovi planirali vrhunac akcija masovnih nereda oko predsjedničkih izbora i ustavnog referenduma o pristupanju Europskoj uniji zakazanog za 20. listopad 2024. godine.

Tijekom racija policajci su zaplijenili gotovo novac u različitim valutama u iznosu većem od 320 tisuća eura, predmete za koje je navedeno da su namijenjeni organiziranju masovnih nereda te popise aktivista, letke, prijenosna računala, telefone, odjeću s raznim natpisima, bankovne kartice banaka Ruske Federacije, kao i ukrcajne propusnice za zrakoplov na liniji Kišinjev-Istanbul-Moskva.

Policijski su istražitelji tijekom ispitivanja mladih osoba koje su pronašli u racijama doznali kako su prolazili obuku u pansionu u predgrađu Moskve. U lipnju je na takvoj obuci sudjelovalo više od 100 mladih iz Moldavije pod izlikom sudjelovanja u kulturno-turističkom programu a u Rusiji bi ih obučavali za taktike nacionalne podjele, kao i destabilizacije ustavnog poretka, uporabu oružja te fizički obračun s policijom tijekom prosvjeda, proizvodnju i uporabu zapaljivih predmeta i eksploziva kućne izrade i rukovanje dronovima.

“Vrsta obuke koja se nudi građanima Republike Moldavije ukazuje na napadne akcije, u kontekstu masovnih akcija s ciljem stvaranja provokacija i panike”, stoji u policijskom priopćenju.

Tvrde kako su obuku provodili strani instruktori povezani s paravojnim skupinama poput “Wagnera” i “Ferme” dok su istodobno neki polaznici odabrani za “napredniju obuku u gerilskim kampovima, održanim u Bosni i Hercegovini, kao i u Srbiji. Većina te obuke navodno je održana od početka rujna do sredine listopada.

Trenutno su četiri državljana Moldavije koja su obučavana u gerilskim kampovima, iz Bosne i Hercegovine kao i iz Srbije u tridesetodnevnom pritvoru, navode iz moldavske policije.

Sigurnosne agencije u BiH do petka nisu reagirale na ove navode iz Moldavije koja je godinama suočena sa sve većim ruskim pritiskom i nastojanjem da je se destabilizira preko ruske manjine koja živi na području Pridnjestrovlja a odnosi između Kišinjeva i Moskve drastično su se pogoršali nakon ruske agresije na Ukrajinu.

Mediji u BiH podsjećaju kako je ministar obrane te zemlje Zukan Helez prošle godine tvrdio da postoje obavještajni podaci o ilegalnim kampovima za paravojnu obuku i to na teritoriju Republike Srpske odnosno kod Rogatice, na planini Maglić te u okolici Sarajeva no to nitko nije uzimao ozbiljno. O svemu je dao i iskaz u Tužiteljstvu BiH.

Sada je za Balkansku istraživačku mrežu (BIRN) kazao kako informacije iz Moldavije doživljava kao dokaz da je opravdano upozoravao na sigurnosne prijetnje.

“Naravno kad su vidjeli (u Tužiteljstvu) da imam dokaze, onda je obustavljena istraga i to se zataškalo”, kaže Helez.

Ministar sigurnosti BiH Nenad Nešić nakon prošlogodišnjih istupa ministra obrane odlučno je zanijekao utemeljenost takvih tvrdnji.

“Ja tvrdim da ne postoji (obuka) na teritoriju RS”, kazao je u studenom 2023. Nešić, kojega je na poziciju ministra sigurnosti BiH postavio čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik, poznat po bliskim vezama s Rusijom i antizapadnim stajalištima.

