opći izbori
Objavljena izlaznost na izborima u BiH, evo gdje je najveća, a gdje najmanja
Do 15 sati na Općim izborima u Bosni i Hercegovini glasalo je 26,88 posto birača, odnosno osam posto manje nego prije četiri godine.
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Zanimljivo je pogledati pojedinačne podatke za najveće gradove.
Najveći odaziv među većim gradovima u entitetu Republika Srpska do 15 sati zabilježen je u Banjoj Luci, gdje su glasala 64.964 birača, odnosno njih 33,37 posto.
Dobar odaziv zabilježen je i u Doboju, gdje je do 15 sati glasalo 31,35 posto birača. Ne zaostaje mnogo ni Bijeljina, gdje je do istog vremena glasalo 34.129 birača, odnosno 30,74 posto.
Kada je riječ o Federaciji BiH, među većim gradovima najveći odaziv zabilježen je u Zenici, gdje je glasalo 25,93 posto birača, dok je u Tuzli na izbore izašlo njih 23,47 posto.
U Goraždu je zabilježen odaziv od 32 posto.
Kada je riječ o Sarajevu, odnosno četirima gradskim općinama, do 15 sati glasalo je 23,43 posto birača.
U Kantonu Sarajevo, koji obuhvaća devet općina, do 15 sati glasala su ukupno 103.562 birača od 426.073 registrirana, što predstavlja odaziv od 24,31 posto.
Najviše birača glasalo je u Novom Gradu – 29.677, zatim na Ilidži 16.397, u Novom Sarajevu 16.212, Centru 13.458, Starom Gradu 7.663, Vogošći 7.381, Hadžićima 6.232, Ilijašu 5.507 te Trnovu 1.035.
Najveći odaziv zabilježen je u najmnogoljudnijoj općini Novi Grad, gdje je pravo glasa do 15 sati iskoristilo 25,22 posto birača, a najmanji u Starom Gradu, gdje je glasalo 21,50 posto birača.
Najniži odaziv među većim gradovima zabilježen je u Bihaću, gdje je od 58.402 birača do 15 sati glasalo njih 10.389, odnosno 17,79 posto.
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