Parlament RS traži povlačenje rezolucije o Srebrenici: “Mi nismo genocidni narod”

Parlament Republike Srpske u srijedu je usvojio izjavu kojom prosvjeduje zbog najave donošenja rezolucije kojom bi Opća skupština UN podsjetila na žrtve genocida počinjenog nad Bošnjacima Srebrenice 1995. godine a ta je reakcija upućena i Hrvatskoj kao državi-potpisnici Daytonskog sporazuma.

Dan uoči zakazane rasprave o rezoluciji u sjedištu UN u New Yorku, Narodna skupština RS u Banjoj Luci je glasovima zastupnika svih stranaka sa srpskim predznakom usvojila “formalni prosvjed” protiv takvog dokumenta kojim se podsjeća na više od osam tisuća ubijenih u genocidu, poziva na poštovanje tih žrtva, osudu nijekanja počinjenih zločina i uvodi 11. srpnja kao dan međunarodnog sjećanja na srebrenički genocid.

Prosvjed je upućen na adrese država koje su sponzori rezolucije i među kojima je i Hrvatska s predvode je Njemačka i Ruanda.

Tvrde kako je rezolucija predložena protivno međunarodnom pravu i Daytonskom sporazumu pa “zahtijevaju hitnu obustavu” planirane rasprave i “vraćanje u relevantne međunarodnopravne okvire kao i poštovanju ugovornih obaveza”.

Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ustvrdio je kako je rezolucija izravni napad na RS pa je tražio od oporbe da surađuje s vlastima i bez izmjena prihvati izjavu.

“Mi smo napadnuti”, kazao je Stevandić koji tvrdi kako usvojena izjava neće biti nevažna jer će se čitati na brojnim adresama pa očekuje da će to imati učinka i na raspravu na općoj skupštini UN.

Ukoliko se to ne dogodi, u prosvjednoj noti su istaknuli kako to “može dovesti RS u situaciju da traži rješenje putem međunarodnopravnih mehanizama za mirno rješavanje sporova, uključujući, ali ne ograničavajući se na arbitražu, međunarodne parnice, suspenziju ili poništenje (Daytonskog) sporazuma i samoopredjeljenje”.

Malobrojni bošnjački zastupnici u parlamentu RS pokušali su upozoriti kako je besmisleno usvajanje ovakve izjave jer to ne može utjecati na raspravu u tijelima UN.

“Rezolucija o Srebrenici će biti usvojena a ovdje nitko ne može reći da se time osuđuje srpski narod”, kazao je zastupnik Amir Hurtić.

Javni servis RS (RTRS) uoči rasprave o rezoluciji na općoj skupštini UN pokrenuo je kampanju u kojoj se ponavljaju teze čelnika tog entiteta o tome da se tim dokumentom pokušava kolektivno okriviti sve Srbe za genocid.

“Mi nismo genocidni narod”, slogan je kojega su u srijedu u redovitim intervalima prikazivali na programu RTRS.

Iz vlade RS najavili su kako će u četvrtak kada se u New Yorku bude raspravljalo o rezoluciji, oni u Srebrenici održati svoju sjednicu. Pokušali su ishoditi i suglasnost da tog dana polože vijenac na spomen-obilježje u Potočarima gdje su pokopani ostaci žrtava genocida no uprava memorijalnog centra to im je zabranila.

“Imajući u vidu stajališta i politiku vlade RS kada je riječ o genocidu počinjenom nad Bošnjacima… ne možemo osigurati uvjete za ovaj posjet”, stoji u očitovanju iz Memorijalnog centra kojega potpisuje njegov direktor Emir Suljagić.

Predsjednik RS Milorad Dodik najavio je kako će jedan od zaključaka kojega će u četvrtak donijeti entitetska vlada biti i onaj o “mirnom razlazu” u BiH jer, kako tvrdi, opstanak države nakon usvajanja rezolucije neće biti moguć.

