SAD traži izručenje islamista koji je 2011. izrešetao američko veleposlanstvo u Sarajevu

Sud BiH, N1 BiH

Sjedinjene Američke Države zatražile su u ponedjeljak od Bosne i Hercegovine izručenje islamista Mevlida Jašarevića zbog pokušaja ubojstva njihovih službenika za vrijeme napada na američko veleposlanstvo u Sarajevu 2011., samo dan prije isteka 15-godišnje kazne na koju su ga osudile vlasti BiH.

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"Zahtjev je povezan s optužbama za pokušaj ubojstva američkih službenika", rekao je Hini izvor iz ministarstva pravde BiH.

Dodao je da se sada čeka odluka suda koji će u utorak odlučiti o određivanju ekstradicijskoga pritvora.

Konačnu odluku o izručenju donosi ministar pravde Davor Bunoza.

Američki zahtjev dolazi samo dan prije nego što bi Jašarević trebao izaći na slobodu nakon što je odslužio 15 godina zatvora. Sud ga je 2013. osudio zbog terorističkog napada na američko veleposlanstvo u Sarajevu 28. listopada 2011. godine.

Jašarević je tada iz strojnice ispalio 105 metaka prema zgradi veleposlanstva i pritom teško ranio lokalnog policajca koji je osiguravao objekt.

On je prije napada izvjesno vrijeme živio u vehabijskoj islamističkoj zajednici u Gornjoj Maoči kod Srebrenika u sjevernome dijelu BiH.

Američko pravosuđe optužnicu protiv njega podiglo je još 2012. Osim pokušaja ubojstva američkih službenika, tereti ga se za napad smrtonosnim oružjem, uništavanje imovine i kaznena djela povezana s uporabom vatrenog oružja.

Jašarević je državljanin Srbije koja nije tražila njegovo izručenje.