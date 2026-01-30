Nova optužnica teroristu radikalnog islamističkog pokreta osuđenom za napad u Sarajevu

Zbog prijetnji stražarima u državnome zatvoru Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv pripadnika radikalnog islamističkog pokreta Mevlida Jašarevića koji je ranije osuđen za terorizam zbog napada Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u središtu Sarajeva.
Jašarevića se u novoj optužnici tereti zbog prijetnji i ometanja službenih osoba.
On se nalazi na izdržavanju zatvorske kazne u držanome zatvoru u Istočnom Sarajevu.
U najmanje dva navrata upućivao je verbalne i fizičke prijetnje zatvorskim stražarima kako bi ih spriječio u obavljanju poslova.
Najprije mu je uprava zatvora prošle godine odredila mjere zabrane obavljanja telefonskih poziva i pisanih kontakata jer je kršio zatvorske propise.
Jašarević je nakon toga, kako stoji u optužnici, odgovorio silom i prijetnjama.
On je tijekom 2011. godine naoružan strojnicom izveo teroristički napad na Veleposlanstvo SAD-a u Sarajevu.
Tada je ispalio više od 100 hitaca, te teško ranio policajca koji se tu nalazio na osiguranju diplomatskoga predstavništva.
Za taj napad osuđen je na 15 godina zatvora.
Kasnije se utvrdilo kako je Mevlid Jašarević, inače rođen u Sandžaku u Srbiji, pripadnik radikalnog islamističkog pokreta selefija.
