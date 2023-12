Schmidt: EU nije a la carte menu pa naručite što vam se sviđa

Podijeli :

Visoki predstavnik za BiH Christian Schmidt kazao je srijedu kako međunarodna zajednica ostaje odlučna zaštiti tu zemlju od svih unutarnjih i vanjskih prijetnji i podržati njenu integraciju u Europsku uniju.

Nakon dvodnevnog sastanka Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), koji je razmatrao stanje u zemlji, Schmidt je novinarima kazao kako je zaključak da je BiH definitivno na raskrižju.

Dodik po izlasku sa suda počeo s vrijeđanjem: “Taj jedan smrad Schmidt…” Stoltenberg: Ukrajina uspjela vratiti 50 posto teritorija koje je preuzela Rusija Schmidt upozorio Vijeće sigurnosti UN-a: Dodikov secesionizam prijeti miru

“Ljudi u ovoj zemlji nikada nisu bili bliže integriranju u EU. Prilika je da u narednim mjesecima to bude još bliže”, kazao je Schmidt ističući kako pritom valja imati na umu da je očekivano otvaranje pregovora o članstvu u EU u ožujku početak, a nikako kraj zahtjevnog procesa.

Poručio je kako unatoč postignutom napretku nije vrijeme za opuštanje nego za suočavanje s izazovima, a problem vidi u tome što neki političari u BiH ne razumiju svoju odgovornost za to. Izrijekom je pozvao na brzo donošenje izmjena izbornog zakona u tehničkom dijelu, nužnih za osiguranje integriteta izbornog procesa odnosno transparentnog procesa prebrojavanja glasačkih listića.

“EU nije a la carte menu pa naručite što vam se sviđa, nego se radi o pripremanju jela i svi moramo biti u kuhinji da ga pripremimo”, poručio je.

Komentirajući ponašanje vlasti u Republici Srpskoj kazao je kako je zaključak Upravnog odbora PIC-a da tamo moraju prestati s neodgovornom retorikom i postupcima, a posebice sa secesionističkim prijetnjama jer ugrožavanje teritorijalnog integriteta BiH neće biti tolerirano.

Istu je poruku poslao i onima koji pokušavaju ugroziti djelovanje Ustavnog suda BiH, čiji legitimitet u RS-u također dovode u pitanje zbog sudjelovanja tri strana suca u njegovu sastavu.

“Kad govorimo o koracima približavanja EU-u, manje je razgovora o secesiji, no razgovarali smo i o toj temi. To ne bi bilo štetno samo za građane Republike Srpske, nego je to neodgovorna retorika koja truje proces pomirenja i duh suradnje u ovoj zemlji”, rekao je.

“RS je talac pogrešne politike”

Schmidt je kazao kako je RS zapravo talac pogrešne politike istaknuvši kako se to mora zaustaviti da nikome ne bi palo na pamet poigravati se prijetnjama o disoluciji države.

“To nije tek balkanska retorika”, upozorio je Schmidt poručivši predsjedniku RS MiIoradu Dodiku, čija se vlast priprema donijeti zakon o zaštiti dužnosnika od kaznenog progona uz retroaktivnu primjenu od 2021. godine, kako nitko neće moći biti zaštićen ako počini kaznena djela i pronevjeri javni novac.

Dodikova policija zabranila obilježavanje Dana državnosti BiH Nakon prijetnji, novinarka N1 BiH dobila i poziv od Dodika: Psovao je, galamio i vrijeđao

Suđenje lideru bosanskih Srba nije želio komentirati, ali je kazao kako je dobro poznato da optuženici, kada suđenje ne ide njima u prilog, to proglase političkim procesom, kako je to upravo Dodik ustvrdio tijekom ročišta ranije u srijedu.

“Pokuša li bilo tko potkopati BiH kao državu i prijetiti joj izvana ili iznutra to je opasnost po europske integracije, ali i znak da međunarodna zajednica mora reagirati bude li to nužno”, kazao je Schmidt.

Dodao je kako je Upravni odbor PIC-a potvrdio čvrstu odlučnost međunarodne zajednice da podupre BiH i jamči toj zemlji sigurnost uz suradnju EUFOR-a, NATO-a i Ureda visokog predstavnika (OHR), pri čemu ostaju na raspolaganju svi dosadašnji instrumenti da se to i osigura.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

HDZ-ovci napali Možemo zbog Jakuševca. Odgovorila im Sandra Benčić Plenković: Sutra ćemo predstaviti sporazum o rješenju problema Dinamovog stadiona