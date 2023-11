Nakon prijetnji, novinarka N1 BiH dobila i poziv od Dodika: Psovao je, galamio i vrijeđao

Podijeli :

Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, nakon konferencije za novinare u četvrtak obrušio se na N1 BiH televiziju, telefonom je nazvao novinarku Snežanu Mitrović, galamio, vrijeđao je i psovao.

Novinarka N1 BiH Snežana Mitrović nakon svega se osjeća uznemireno i ugroženo.

Dodik zaprijetio Glavašu: Ako ga zateknemo u RS-u…

“Nažalost, navikli smo na uvrede i verbalne napade na press konferencijama. Vrlo je opasno što je novinarska zajednica guglala ovakvu vrstu napada. Danas sam možda malo razočaran jer je općenito medijski prostor ostao nijem na ono što je rečeno na jučerašnjoj konferenciji za novinare. Ne treba mi odvjetnik niti obrana, branim se svojim poštenim radom već 20 godina. Ali, kada dužnosnik prizna da ima službu koja prati rad novinara, to je vrlo opasno i za mene indikativno. Za mene je to poziv istražnim tijelima da provjere te navode, kakve službe prate rad medija i novinara i rade li to zakonito.

Poziv iz Dodikovog ureda, psovke i uvrede

Nakon neformalnog priznanja praćenja, novinar Mitrović je u četvrtak oko 15.30 sati dobio poziv iz Ureda predsjednika Republike Srpske s fiksnog broja 051.

Nazvala ju je izvjesna Vesna, koja je vezu prebacila na Milorada Dodika.

Novinarka N1 kaže da se sve dogodilo vrlo brzo, u jednoj minuti. Zvala je jer je mislila da se Dodik želi ispričati za svoj nastup prije sat vremena.

Dodik kaže da ga američke sankcije neće odvratiti od suradnje s Rusijom

“Naivno sam to pomislila. Prošlo mi je kroz glavu da bi mogao pristati na intervju, jer redovito šaljem zahtjeve. Umjesto toga, začule su se psovke i galama, nisam mogla ni izgovoriti riječi. Prvi put sam dobila takav poziv. Gospodin Dodik je negodovao i galamio zbog teksta objavljenog na portalu N1. Počeo je vikati i psovati, bilo je vrlo osobno i neugodno. Vrlo stresno. U toj minuti razgovora govorio je nepristojne riječi, psovao, koristio je riječi na J. Nisam odgojena da ponavljam te riječi. Nemam aplikaciju na telefonu koja snima razgovore pa nemam audio dokaze tog razgovora, ali bilo je kolega. Jučer sam bila jako potresena i nisam znala kako se ponašati. Da li to prijaviti kao nekakvu prijetnju, da li prešutjeti, da li se povući u sebe. Dan nakon neprospavane noći, mislim da je vrlo važno reći. Saznala sam da su neke druge kolege dobile privatne pozive iz Palače i dobivaju privatne pozive iz Palače. A svaki poziv od predsjednika bilo čega je pritisak na vaš rad. Kolege se ne trebaju time umišljati i laskati, to je pritisak na rad novinara, ja to tako doživljavam”, rekla je Mitrović.

Ovaj incident smatra najgorim dosad.

“Jučer sam prvi put pomislio na tamu u kojoj hodam. Nikada se prije nisam osjećao nesigurno, ali to na neki način smatram ugrožavanjem sigurnosti i ciljanjem ljudi koji se bave ovim javnim poslom, što je jako teško. Stres koji svakodnevno proživljavamo ostavlja posljedice na naše zdravlje i bojim se da će se jednog dana isplatiti“, zaključuje novinarka Snežana Mitrović.

Sve je prijavila Liniji za pomoć novinarima. Na policiju, kaže, još nije išla, a da ima snimku poziva iz ureda predsjednika, odmah bi to učinila. Ističe da se ne bavi nezakonitim prisluškivanjem, da bi sve razgovore snimala, ali da mora postojati trag poziva iz institucije.

A, dan nakon priznanja predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da ima službu koja prati što rade novinari N1 iz institucija, ali i većine medija u BiH – šutnja. Samo nekoliko medija u Bosni i Hercegovini objavilo je izvještaj o napadu na novinarku N1. Reakcija nije bilo ni iz novinarskih udruga. Ured Europske unije u BiH reagirao je istaknuvši kako su jučerašnje prijetnje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika novinarki N1 posljednji incident u zabrinjavajućem trendu javnih napada na novinare, kao i pokušaja da se kritičari ušutkaju retrogradnim zakonodavstvom.

Snežana Mitrović je novinarka N1 BiH od osnivanja ove medijske kuće. Dokazala se profesionalnim radom. Novinarka je s gotovo 20 godina iskustva. Izvještava o unutarnjoj politici, ali i o gospodarstvu, društvenim procesima i kulturi. Snimila je desetke dokumentarnih filmova. Nikada nije bila tužena za klevetu, niti procesuirana.

