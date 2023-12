Plenković: Sutra ćemo predstaviti sporazum o rješenju problema Dinamovog stadiona

Podijeli :

Ivan Hrstić / N1

Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas obilazi Krapinu, Varaždin i Prelog.

Premijer Andrej Plenković u Varaždinu je o otpadu u Brezju rekao:

“Gradonačelnik je poslao apel da se riješi problem odlaganja otpada. Rekao sam da ćemo ga riješiti. U suradnji s gradom i županijom pronašli smo najbolje rješenje u kojem država financijski rješava cijeli taj problem da se makne taj otpad iz Varaždina.”

Komentirajući Tomaševićevu izjavu da traži signal od Vlade za rješenje Jakuševca rekao je: “Problem Jakuševca nije od jučer. Odgovornost je na Zagrebu. Vlada surađuje sa svima i mi ćemo pomoći Gradu Zagrebu, siguran sam da ćemo zajedno naći rješenje. To je vrlo kompleksno pitanje, u stalnoj smo komunikaciji. Sutra će na Vladi biti sporazum Vlade i Zagrebačke nadbiskupije o rješenju problema Dinamovog stadiona, ali o tome ćemo više sutra.”

O ostanku Frane Barbarića u HEP-u rekao je: “On je i prije bio u HEP-u, on je djelatnik HEP-a.”

O uhićenim BBB-ima u Ateni i pozive premijeru da ih izvuče rekao je: “Izuzetno smo angažirani od kolovoza u vezi hrvatskih državljana u Grčkoj. Mi svoju zadaću ispunjavamo, a apel koji smo čuli, potvrda je svemu što radimo. Molio bih sve da se strpe još koji dan.”

“Vrijeme je budnosti”

Komentirajući eventualnu zabrinutost oko Adventa i izvješća od SOA-e rekao je: “Što se toga tiče, vrijeme je budnosti. Vidjeli ste napad na njemačkog turista u Parizu. U kontekstu ruske agresije, terorističkog napada Hamasa i ostalog svi moramo biti budni i poruka povjerenice je išla za tim. Naše su službe budne.”

Na kritike da su njegove izjave o ekstremističkim skupinama štetne odgovara: “Ajmo to sve demistificirati da ne slušamo komentare smiješnih ljudi, političara i pravnika koji u TV emisijama govore svašta o čemu ne znaju ništa. SOA vodi računa o sigurnosti u Hrvatskoj i pojavama koje mogu ugroziti Ustavni poredak Hrvatske. Oni šalju informacije i upozoravaju na potencijalne probleme. Ovo o čemu sam govorio, rekao sam istinu ne prozivajući nikog osobno.

Stvarnih razloga za prosvjed svinjogojaca nema, danas ih je 18 na punktovima. Moja je zadaća kao premijera ne da šutim, nego da jasno kažem da postoji ljudi čiji ciljevi nisu benigni pa ako se ponovi napad na instituciju vlasti kao 2020., da ne bi bilo pitanja da se ništa nije poduzelo. Nisu to jako velike prijetnje, ali je važno upozoriti javnost da oni postoje, okupljaju se, nešto rade i da mi o tome nešto znamo. Što bi predsjednik Vlade trebao šutjeti i čekati da se ponovi Bezuk? Nitko nije demantirao, nego samo filozofiraju. Ja upozoravam javnost, policiju, DORH da prate te situacije, da ne propuste postupati. To nije državna tajna, to je fenomen u društvu. Sve to skupa je i umirilo ovaj prosvjed. Pokrovac se nameće kao vođa prosvjeda, a nije uopće poljoprivrednik.”

