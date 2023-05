“Simptom patologije”: Koliko će ‘Vučićeve mjere’ imati učinka?

Podijeli :

Mjere koje je nakon napada u beogradskoj OŠ “Vladislav Ribnikar” predložio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić su “jedna od najsumanutijih ideja u novijoj povijesti srpskog prava”, kaže za N1 Aleksandar Fatić iz Instituta za praktičnu humanistiku.

“Ovaj prijedlog je simptom jedne patologije koja vlada u mentalnom prostoru naše političke klase”, rekao je Fatić u emisiji Newsnight.

On se, kako kaže, nada da do usvajanja prijedloga neće doći. Kaže da umjesto takvih mjera treba imati diskriminativni pristup od slučaja do slučaja.

Rekao je da je napadač, 13-godišnji K.K, izuzet od kaznenog procesuiranja jer je dijete, da je to u skladu sa svim konvencijama o pravu djeteta, i da postoje inicijative da se godine odgovornosti podignu na 15 ili 16 godina.

Ocijenio je da su događaji koji su se odigrali predstavljaju “refleksiju nestručnosti sustava” i istaknuo da je bilo pogrešno objavljivati popis koji je imao napadač, kako je napravila policija.

Također, ne objavljuju se detalji o tome kako je izvršeno ubojstvo, niti ime, prezime i slika maloljetnog napadača, kazao je.

Prema Fatićevim riječima, dječaka K.K. treba vratiti majci i ocu, podvrgnuti ga “ozbiljnoj psihoterapiji”, osigurati savjetovanje roditeljima, vidjeti za promjenu škole, a s djecom u OŠ “Vladislav Ribnikar” razgovarati na kvalitetan način.

“Nema sumnje da je vlast odgovorna”

Sustav je u slučaju napada u OŠ “Vladislav Ribnikar” totalno zakazao i zakazuje posljednjih 12 godina, time što je uništio svaku ideju pristojnosti, plemenitosti, dobrote, pravde, kaže Jelena Đorđević, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Beogradu.

“Nema nikakve dileme da je vlast izuzetno odgovorna za stanje jednog rastočenog društva u kojem je nestala bilo kakva moralna osovina”, rekla je ona.

Što se tiče mjera koje je predložio Vučić, rekla je da su mjere nužne, iako ne vjeruje da će se svijest ljudi time promijeniti.

Kako je rekla, takvim tehničkim mjerama jedno “zapušteno društvo” može da barem malo biti dovedeno u red.

Đorđević smatra i da bi ostavka ministra prosvjete Branka Ružića bila značajna simboličana gesta, ali “kod nas postoji tradicija nedavanja ostavke, tako da od toga nema ništa”.

