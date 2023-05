Psihijatar o pucnjavi u Beogradu: Dokaz da se u mentalno zdravlje ne investira

Podijeli :

ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Psihijatar dr. Ivan Urlić za Dnevnik N1 komentirao je stravičan događaj u osnovnoj školi u Beogradu gdje je dječak pištoljem ubio devet osoba.

Govoreći o mogućim motivima i što natjera jedno dijete na takav postupak, Ivan Urlić je rekao:

“Ne bih rekao da je to jednostavan odgovor. Ako pogledamo, pogotovo u SAD-u, to se događa gotovo svakodnevno, samo možda nije toliko masovno pa samo najveći slučajevi dođu u vijesti. Kad je počeo rat u Afganistanu, govorilo se – danas u Afganistanu, sutra u vašem stanu. Nikad se utjecaji nisu globlizirai kao sad. Kad gledamo koliko su djeca izložena agresivnim igricama, ubojstvima, mrtvima, TV programi su puni drama, nije čudo da se ta mlada bića napune tim slikama, a one onda uđu u maštu. Često preosjetljive osobe u formiranju mogu se zamisliti kao osvetnici za nešto što im je napravljeno krivo.”

Na pitanje postoji li uopće prevencija, rekao je:

“Ovo je još jedan u nizu dokaza da rad na mentalnom zdravlju nije vrednovan kako bi trebao. Djeca u kulturi svoje dobi priznaju da jako pate ako im se netko ruga, a vi znate da se djeca rugaju jer ne misle kako će se odraziti to na drugome, a ta patnja se onda često zatvori u čahuru i djeluje otrovno na ličnost i ponašanje. Na kompleksan problem nema jednostavnih odgovora. Velika je greška što se svaki dan vidi da se u mentalno zdravlje ne investira.”