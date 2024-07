Srbi nisu zadovoljni: Njemačka spašava svoju ekonomiju preko naših leđa

Podijeli :

MiningWatch Portugal / Unsplash

Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam govorio je u Novom danu N1 Srbija o iskopavanju litija u susjednoj zemlji, oko čega već dugo vremena nikako da se usuglase vladajući i stanovnici u čijoj bi se blizini trebalo iskopavati rudu.

Za Popova je “potpuno razočaravajuće” i pisanje medija o iskopavanju litija.

Što bi Srbiji donijelo iskopavanje litija u režiji Rio Tinta? Aktivist dao odgovore na tri bitna pitanja

“Sve to je vrlo razočaravajuće. Znam naš sistem, ljude koji vode ovu zemlju, nisam ništa bolje očekivao od njih pa ni to da će samo privremeno biti zaustavljen taj projekt iskopavanja litija. Domaći akteri me ne razočaravaju, to se od njih moglo očekivati”, kaže Popov dodajući da su ljudi razočarani EU-om jer su vjerovali da je riječ o integraciji koja može dovesti do boljitka.

“Njemačka spašava svoju ekonomiju preko naših leđa. Znamo što znači iskopavanje litija na onaj način na koji će se ono dogoditi. Mi dobivamo uvjeravanja u najveće standarde, ali pogledajte kako Kinezi rade u Boru i Majdanpeku”, upozorava Popov i dodaje kako Srbija “izgleda, postaje europska kolonija”.

Kako kaže, Olaf Scholz i Njemačka „spašavaju svoju ekonomiju tako što će ovdje iskopavati litij“.

„Jer im je ovde najpogodnije, znaju da mogu pridobiti politički vrh, znaju da se ovdje standardi mogu, a ne moraju poštovati. Zato i opada nivo podrške EU-u. Ta doza licemjerja za mene nije bila očekivana“, zaključio je Popov.

