Srbija bi mogla dobiti sankcije zbog nemira na Kosovu? “Ako se dokaže da je Vučić umiješan…”

Kosovo je optužilo Srbiju da stoji iza paravojne skupine koja je u nedjelju napala policijsku patrolu i sukobila se s kosovskim snagama.

Vlasti u Prištini izložile su niz suvremenog oružja koje je koristila skupina, uključujući dva oklopna automobila srpske proizvodnje i bacač granata, uz dokument koji navodno pokazuje da je bacač granata, proizvođača Zastava naoružanje, isporučila srpska vojska, piše britanski Guardian.

Kosovska vlada također je tvrdila da je vođa skupine bio istaknuti političar kosovskih Srba lojalan srbijanskom predsjedniku Aleksandru Vučiću te da je jedan od trojice paravojnih boraca ubijenih u nedjelju bio bivši tjelohranitelj Aleksandra Vulina, šefa srbijanske obavještajne službe pod sankcijama SAD-a zbog korupcije.

“Ova grupa je došla iz Srbije, obučavani su u Srbiji, fincirala ih je i opremala srpska vojska i njena policija”, rekao je kosovski ministar unutarnjih poslova Dželjalj Svečlja za Guardian, piše Danas.rs.

Dio naoružanja je uzet iz vojnog skladišta i predan teroristima koji su na Kosovo došli iz Srbije.

Svečlja je rekao da je njegovo ministarstvo podijelilo dokaze sa zapadnim veleposlanstvima i agencijama. “Ono što su htjeli je okupirati teritorij Kosova i otvoriti novi kanal komunikacije, novi put od Srbije do Kosova”, rekao je i dodao da je krajnji cilj podjela zemlje.

Vlada Srbije zanijekala je umiješanost u oružanu skupinu, ali je službeno proglasila Dan žalosti za troje mrtvih.

Vučić je svoje postupke pokušao opravdati neistinitom tvrdnjom na sastanku s ruskim veleposlanikom u Beogradu da kosovska vlada provodi etničko čišćenje.

Kosovo kaže da je skupinu predvodio Milan Radoičić, zamjenik čelnika stranke Srpska lista koju podržava Beograd, a koja dominira politikom u četiri općine sa srpskom većinom na sjevernom Kosovu. Svečlja je rekao da obavještajna služba njegove zemlje vjeruje da je Radoičić, koji je pod sankcijama SAD-a i Velike Britanije, ranjen i da se oporavlja u Glavnoj vojnoj bolnici u Beogradu.

Tvrdnju nije bilo moguće neovisno provjeriti. Radoičić se nije oglašavao za javnost, ali je ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dacić ustvrdio da je snimka na kojoj se Radoičić vidi među pripadnicima paravojske “prijevara”.

Što ako se dokaže da je Srbija umiješana u nerede?

Sukob se dogodio u trenutku kada su pregovori o normalizaciji odnosa dviju zemalja uz posredovanje EU zapeli, Vučić je obećao da nikada neće priznati Kosovo, a kosovska vlada odbila uspostaviti poluautonomnu udrugu srpskih općina.

SAD podupire pregovore i do sada je bio na strani Europe jer je najveći dio krivnje za njihov neuspjeh pripisivao kosovskom premijeru Aljbinu Kurtiju. Ali Bidenova administracija istražuje umiješanost Beograda u paravojnu postrojbu i pokušava razotkriti njezinu misiju.

Utvrdi li se da je Vučić bio umiješan, to bi moglo promijeniti pristup pregovorima SAD-a i EU-a, koje su zastupnici s obje strane Atlantika kritizirali kao pristrane prema Beogradu. To bi moglo dovesti i do sankcija Srbiji.

“Sve je jasnije da je na djelu bio scenarij da se izazove sukob kako bi srpska vojska ušla zaštititi srpski narod na sjeveru i tako izvršiti podjelu Kosova”, rekla je Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji.

“Ova operacija, bez obzira na to tko je za nju izravno odgovoran u Beogradu, prešla je crvenu liniju koju Zapad ne može tolerirati”, rekla je Biserko. “Ovu situaciju nije izazvao Kurti, kako većina u Beogradu komentira. Naprotiv, on je pokazao zrelost, a kosovska policija profesionalnost”, dodala je.

U informativnom dokumentu za EU, kosovska vlada je rekla da je “skupina od desetaka maskiranih naoružanih napadača otvorila vatru na rutinsku policijsku ophodnju” 24. rujna u selu Banjska blizu granice sa Srbijom.

U sukobima su poginuli jedan kosovski policajac, tri pripadnika paravojne skupine, a nekoliko ih je ozlijeđeno. Srpska grupa se potom povukla u oklopnim vozilima u manastir u blizini sela, što je dovelo do sukoba.

Prije nego što je kosovska policija uspjela preuzeti kontrolu nad samostanom, dio paravojnih skupina uspio je pobjeći i prijeći u Srbiju.

Blinken osudio napad na policiju: “Počinitelji moraju odgovarati!”

Američki državni tajnik Anthony Blinken osudio je napad na kosovsku policiju i rekao: “Počinitelji ovog zločina moraju odgovarati kroz transparentan istražni proces”.

“Pozivamo vlade Kosova i Srbije da se suzdrže od bilo kakvih radnji ili retorike koja bi mogla dodatno raspiriti napetosti.” Blinken je pozvao na “povratak dijalogu uz posredovanje EU”.

Edward P. Joseph, bivši zamjenik šefa misije Organizacije za europsku sigurnost i suradnju na Kosovu, rekao je da će, ako Beograd stoji iza paravojne skupine, SAD morati preispitati svoj pristup regiji.

“Poanta je da su pozivi na dijalog šuplji sad kad je cijela američka strategija – kultivirati Vučićevu Srbiju kao ‘partnera’ – eksplodirala”, rekao je Joseph, sada viši suradnik na Školi za napredne međunarodne studije Sveučilišta Johns Hopkins. u Washingtonu. “Vučićevo poricanje znanja vjerodostojno je otprilike koliko i iluzorna američka politika prema Srbiji”, dodao je.

Shpend Ahmeti, nezavisni kosovski političar i bivši gradonačelnik Prištine, rekao je: “Jasno je da će sljedećih nekoliko dana i tjedana biti napeto. Ovo nije gotovo. “Mrtve milicije tretirane su kao heroji i to znači da je ovo poziv za više ‘heroja’, ali također je sigurno da su njihove sposobnosti sada obezglavljene”, dodao je.

