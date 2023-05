Srpski odvjetnik: “Naš je problem što su ovi koji vladaju luđi od građana”

Podijeli :

Masovna ubojstva u Srbiji u Točki na tjedan komentirao je beogradski odvjetnik Božidar Prelević koji je govorio o pravnom aspektu oba strašna događaja i mogućim posljedicama kao i odgovornosti vrha vlasti za atmosferu nasilja u Srbiji.

“Srbija se kupa u nasilju. Jedan od osnovnih instrumenata ove vlasti je promocija nasilja. U želji da se biračima predstave kao jako moćni, omnipotentni, baštine tu vrstu nasilja koja se svakodnevno prelijeva preko ekrana, konferencija za tisak… Ono na što intelektualci ukazuju već 12 godina je da će se sve to nasilje vratiti kao bumerang. Postoje tu i ratovi, dostupnost oružja, neregulirane granice… Sve je to doprinijelo, ali fundamentalno je to što jedna politička opcija 12 godina uništava institucije, 12 godina nasilja, divljaštva u odnosu na bilo koga, provodi planski prikazujući sebe kao apsolutno nekog tko upravlja svima u ovoj zemlji i na taj način mi i nemamo podjelu vlasti. Imamo predsjednika i ništa drugo, sve drugo su slušatelji s one starane telefonske govornice. Sve je to dovelo do pozicije da se nasilje svakodnevno prelijeva…”, govori odvjetnik.

“Najstrašnije je što našeg nasilnika podržava Europa. Mi se nalazimo u pretis loncu za koji je pitanje vremena kad će eksplodirati. Mi ne znamo kako to staje. Ako se ne promijeni glavni generator ove krize, nažalost, i jučer smo ga gledali kako sve ovo što se dogdilo koristi za dizanje vlastitog rejtinga kad daje brza rješenja… Kad vi jednu naciju potpuno izludite… Ovdje se govori da nemoćna glava sanja čvrstu ruku. Evo sad imate čvrstu ruku i ništa drugo… Naš predsjednik se i hvali tučnjavama na stadionu, teško da bi u normalnoj zemlji takva osobva mogla proći…”

Govoreći o Vučićevoj izjavu da će razoružati Srbiju, on kaže da je to sve skupljanje poena. “Kod nas se sve počinje i završava u medijima. Oni nisu u stanju provesti ni tu mjeru jer nemaju kapacitet. S jedne strane, kad pogledate u kakvoj smo poziciji, imate nekog tko tvrdi da 1,4 t narkotika u Jovanjici nisu značajni, imamo situaciju da policija ne čuva škole nego plantaže narkotika. Sad će ta osoba razoružati… Imamo i sliku načelnika psihijatrijeks ebolnice s oružjem… Naš je problem što su ovi što vladaju luđi od građana. To je teško riještiti jer se to dijelu građana sviđa.

Prijetnje i kazne nisu rješenje za djecu, upozorava odvjetnik, nego morate vidjeti kako je došlo do toga da se oni hvale nasiljem i podržavaju zločin. “To je zadatak za stručna lica, psihloge, psihijatre. Vlast ima osjećaj da će u tom slučaju prepustiti upravljačku palicu. Oni nisu zainteresirani za Srbiju, da jesu, ne bi ovo radili. Oni su zainteresirani za profit. Ovo će završiti time da su nekoga uhitili. Dan nakon što se predao ovaj iz Mladenovca, predsjednik kaže da on neće vidjeti bijeli dan. Do te mjere negira pravosuđe. Tako da … Sve te javno izrečene stvari govore o tome da njemu nitko ništa ne može jer je on apsolutni vladar u Srbiji. Postavlja se pitanje imamo li još neki izlaz osim graničnih prijelaza”, govori dodajući da ovo što se dogodilo mora biti pouka da se nikad ne ponovi, i za Srbiju i za regiju. Kaže kako je Srbija u najgoroj poziciji. “Ovdje se ne radi o zanemarenom maloljetniku, ovdje se radi o zanemarenom sustavu”, kaže dodajući da cijelu sustav treba doživjeti stručnu reviziju koju nema tko provesti.

“Nama se dogodila tragedija, a mi smo u očekvianju novog zla. Plodovi otrovnog drveta koje sadite 12 godina neće stati sami od sebe”, kaže on objašavanjajući da novi val nasilja očekuje jer ne vidi korist od rješenja koja je Vučić donio. “Mi smo svi reality država… Zašto biste vi skupljali oružje od nekog tko ga je skupio zato što mu je država toliko nesigurna da ne može čuvati svoj dom”, govori.

Prelević kaže da Kosovo puno košta Srbiju. “To je dovelo do toga da ono što se ni u jednoj zemlji ne bi trpjelo se ovdje trpi. Ako to imate u permanentnoj poziciji, onda nemate organizirane grupe koje bi mogle na neki način krenuti u liječenje. Jedino što očekujem i gdje vidim zrno potencijala je u normalnim, stručnim ljudima, koji na neki način se trebaju početi okupljati i reći da na ovo ne pristaju”, kaže dodajući da su svi mediji u rukama jednog čovjeka i da će većina građana srbije doznati što se dogodilo iz izvora koji su do ovog i doveli.

“Sve ovisi od građana Srbije, ali je pitanje ima li netko tko je 12 godina ušutkavan mogućnost progovaranja bez organizacije. Svaka priča o tome da je učenik monstrum ekskulpira njihovu odgovrnost. to dijete je proizvod onoga što smo mu servirali”, kaže.

Odvjetnik objašnjava da dijete u ovom postupku može biti samo svjedok jer mlađi od 14 godina ne mogu biti odgovorni. “Ovisno od toga kako je oružje držano će za to moći odgovarati njegov otac. Dijete će vjerojatno biti na psihološko-psihijatrijskom ispitivanju, vidjet ćemo kakvo je njegovo mentalno zdravlje. I što se tiče dečka iz Mladenovca, imamo oca koji je zaposlen u sustavu, koji ne zna ima li njegovog doprinosa ogromnom arsenalu oružja. Vidjeli smo snimke gdje se poistovjećuje s kriminalcima, opčinjen je njima, a oni se nalaze na televizijama s naciolnalnom frekvencijom. Njegova je situacija drugačija, on će za ovo odgovarati”, kaže.

“Predsjednik mu je obećao doživotni zatvor. Ne znam kako će se to završiti, ali sad nema razloga koji isključuju njegovu kazenu odgovornost”, govori dodajući da mu se čini da će on biti izabran za primjer drugima jer mu je tako obećao predsjednik, a suci gledaju što govori predsjednik. Dodaje i da očekuje značajno višu kaznu zatvora za ubojicu iz Mladenovca nego što su to bile kazne u slučaju “Velje Nevolje”.

“Onaj normalni dio Srbije je dobio podršku iz regije. Htio bih zahvaliti u ime svih koji su iskreno zabrinuti zbog čuda koje se događa u Srbiji”, zaključio je.

