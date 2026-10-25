Oglas

MOGUĆI SUKOBI

Studenti upozorili Beograđane: Ne okupljajte se ondje gdje je pojačana prisutnost policije i osoba u civilu

author
N1 Srbija
|
25. lis. 2026. 20:35
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
policija
STRINGER/PIXSELL

Studenti u blokadi pozvali su građane Beograda da se ne okupljaju u blizini mjesta na kojima je primijećena pojačana prisutnost policije i osoba u civilu.

Oglas

Njihova poruka stiže u trenutku kada se tijekom izbornog dana u središtu glavnog grada raspoređuju dodatne policijske snage, uključujući pripadnike Žandarmerije.

U beogradskom Pionirskom parku pristaše Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) podigli su šatore, a štiti ih policija.

Strahuje se od potencijalnih nereda i zato studenti upozoravaju na ovaj način, kako bi se izbjegli eventualne provokacije, a s njima i sukobi.

A njih nije nedostajalo tijekom dana na biralištima. Nažalost, policija nije bila na razini i osim jednog uhićenja, druga nisu zabilježena. Unatoč desecima napada na građane...

Sve o izborima u Srbiji pratite UŽIVO na N1.

Teme
aleksandar vučić izbori srbija studenti

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ