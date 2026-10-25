MOGUĆI SUKOBI
Studenti upozorili Beograđane: Ne okupljajte se ondje gdje je pojačana prisutnost policije i osoba u civilu
Studenti u blokadi pozvali su građane Beograda da se ne okupljaju u blizini mjesta na kojima je primijećena pojačana prisutnost policije i osoba u civilu.
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Njihova poruka stiže u trenutku kada se tijekom izbornog dana u središtu glavnog grada raspoređuju dodatne policijske snage, uključujući pripadnike Žandarmerije.
U beogradskom Pionirskom parku pristaše Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS) podigli su šatore, a štiti ih policija.
Позивамо све грађане Београда да се не окупљају у близини места где је примећено појачано присуство полиције и неуниформисаних лица. Безбедно, мирно и достојанствено до краја.— Studenti_u_blokadi (@studentblokade) October 25, 2026
Strahuje se od potencijalnih nereda i zato studenti upozoravaju na ovaj način, kako bi se izbjegli eventualne provokacije, a s njima i sukobi.
A njih nije nedostajalo tijekom dana na biralištima. Nažalost, policija nije bila na razini i osim jednog uhićenja, druga nisu zabilježena. Unatoč desecima napada na građane...
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