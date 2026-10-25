IZVANREDNI IZBORI
FOTO, VIDEO / Dan odluke u Srbiji: Rekordna izlaznost, redovi na biračkim mjestima. I Vučić je morao čekati
U Srbiji se danas, 25. listopada 2026., održavaju izvanredni parlamentarni izbori, na kojima će građani birati novi saziv Narodne skupštine. Biračka mjesta bit će otvorena od 7 do 20 sati.
Pravo glasa ima 6.451.292 birača, a glasanje se održava na ukupno 8.392 biračka mjesta. Od toga ih je 29 u kaznenim ustanovama, dok su 93 biračka mjesta otvorena u inozemstvu, u 37 država, gdje pravo glasa ima 102.147 birača.
Glasački listići tiskani su u 29 jezičnih inačica.
Birači s Kosova glasat će na 60 biračkih mjesta u Raški, Tutinu, Vranju i Kuršumliji.
Za 250 zastupničkih mjesta u Skupštini Srbije natječe se ukupno 2.418 kandidata s 18 izbornih lista, od kojih polovica ima status manjinske liste.
Izborni prag za ulazak u parlament iznosi tri posto, dok za liste nacionalnih manjina vrijedi prirodni prag.
Tko sve sudjeluje na izborima?
Na izborima sudjeluje sljedećih 18 lista:
- "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija"
- "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti"
- "Studentska lista – Studenti pobjeđuju"
- "Rasim Ljajić – Ljudski (SDP-CDP)"
- "Savez vojvođanskih Mađara – dr. Balint Pastor"
- "Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje"
- "Ruska stranka – Srbija u BRICS-u – Slobodan Nikolić"
- "Autentična desnica – dr. Miloš Jovanović – Odvažno srpski"
- "Europska Srbija – Marinika Tepić – Zdravko Ponoš"
- "SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka"
- "Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije – BK"
- "Liberalno zelena stranka – Za slobodniju i čišću Srbiju"
- "Biram pravdu – Biram budućnost"
- "Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi braća zauvijek"
- "Tata, ovo je za tebe – Petar Đurić – premijer Srbije"
- "Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju"
- "Albanska koalicija"
- "Majka Srbija – Gruda"
10 Objava
11:20
prije 0 min.
Vučić se obrušio na hrvatske novinare nakon glasanja: "Ovo su srpski, a ne hrvatski izbori"
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić glasao je na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, nakon čega se obratio novinarima. Tijekom razgovora s predstavnicima medija oštro je reagirao na pitanja hrvatskih novinara, optuživši Hrvatsku za miješanje u izborni proces u Srbiji.
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11:00
prije 19 min.
Rekordna izlaznost: Gužve za glasanje na srpskim izborima i u Zagrebu
Redovi za glasanje na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji stvorili su se i u Zagrebu. Ispred Veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj jutros se okupio veći broj građana koji čekaju kako bi ostvarili biračko pravo.
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10:25
prije 55 min.
Rekordna izlaznost
Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji do 10 sati glasalo je 19,8 posto birača, objavila je promatračka organizacija CRTA.
Prema njezinim procjenama, margina pogreške iznosi ±0,6 postotnih bodova.
Usporedbe radi, na parlamentarnim izborima 2023. godine do 10 sati glasalo je 9,8 posto birača.
Prema tim podacima, odaziv birača u prva tri sata glasanja ove je godine približno dvostruko veći nego na prethodnim parlamentarnim izborima.
Nikad nije bilo ovako
Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji zabilježena je znatno veća izlaznost nego na prethodnim izborima.
Prema podacima CeSID-a i Ipsosa koje je objavio Europe Elects, do 9 sati na birališta je izašlo 12 posto birača.
Riječ je o više nego dvostruko većoj izlaznosti u odnosu na prethodne parlamentarne izbore u istom razdoblju izbornog dana.
Na izborima 2023. godine do 9 sati glasalo je 5,2 posto birača, dok je 2022. izlaznost iznosila 5,1 posto. Godine 2020. i 2016. u istom je razdoblju glasalo 5,2 posto birača, a 2014. godine 5,3 posto.
Današnji podaci tako pokazuju osjetno veći odaziv birača već u prvim satima glasanja nego na bilo kojim od navedenih prethodnih parlamentarnih izbora.
10:22
prije 58 min.
Kaos na biralištu u Srbiji: Članica biračkog odbora dobila pljusku, upalo 30 maskiranih muškaraca
Skupina ljudi jutros je izazvala incidente na biračkim mjestima u selu Pukovac, na području općine Doljevac u Srbiji, potvrdile su za Nova.rs odvjetnica Dragana Milutinović i zastupnica Stranke slobode i pravde (SSP) Jelena Milošević.
Prema riječima odvjetnice Milutinović, do ometanja izbornog procesa došlo je na biračkim mjestima 22, 27 i 32 u Pukovcu.
"Članica biračkog odbora na biračkom mjestu 22 dobila je pljusku. Ondje su upala trojica muškaraca koji su ometali izborni proces. Isto se ponovilo i na biračkom mjestu 27, ali najgore je bilo na biračkom mjestu 32, gdje je upalo tridesetak maskiranih muškaraca koji su fizički i verbalno prijetili članovima biračkog odbora, zbog čega je glasanje prekinuto", rekla je Milutinović.
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09:37
prije 1 h
Prve procjene izlaznosti
Prema procjenama IPSOS-a i CeSID-a, na temelju 94 posto obrađenog uzorka, do 9 sati glasalo je 12 posto birača.
Na izborima 2023. godine do 9 sati glasalo je 5,3 posto birača, javlja RTS.
08:46
prije 2 h
Aleksandar i Tamara Vučić u redu za glasanje
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Ujedinjena Srbija", došao je u pratnji supruge Tamare na svoje biračko mesto u Novom Beogradu.
08:09
prije 3 h
Redovi birača i u Novom Sadu, Nišu, Pančevu,..
Kako javlja Nova.rs, redovi su se na biralištima u Srbiji počeli stvarati i prije otvaranja. Zabilježene su gužve u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Pančevu.
07:44
prije 3 h
Bivši policijski dužnosnici uputili apel uoči izbora u Srbiji
Uoči izvanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji, bivši pripadnici policije i sigurnosnih službi pozvali su kolege da postupaju u skladu s Ustavom i zakonom te da ne dopuste političkim pritiscima da utječu na njihov rad.
Apel dolazi nakon brojnih kritika na račun policije zbog prekomjerne uporabe sile, neprofesionalnog postupanja i izostanka reakcija na napade na građane i novinare tijekom protekle dvije godine.
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07:29
prije 3 h
Izbore u Srbiji prati više od 16.000 promatrača
Izborni proces nadzirat će ukupno 16.271 promatrač iz 26 domaćih udruga te 57 stranih organizacija i udruga.
Među njima su 622 međunarodna promatrača.
Od domaćih organizacija najviše će promatrača imati pokret Kreni-Promeni, njih 2.414, a slijede MIM s 2.407, IT blokada s 1.622, Crta s 1.448, Čuvari pobjede s 1.314 te Građani na straži s 1.250 promatrača, piše N1 Srbija.
Između 500 i 1.000 promatrača imat će Cesid (945), Erudita (837), Zapis (702), Narodna volja (650) i Nova generacija (606). Ostale organizacije imat će manje od 300 promatrača.
Među međunarodnim promatračima najbrojniji će biti predstavnici Ureda za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), njih 291.
Parlamentarna skupština OESS-a imat će 80 promatrača, Parlamentarna skupština Vijeća Europe 24, a Europski parlament 15. Izbore će pratiti i predstavnici brojnih veleposlanstava i međunarodnih organizacija.
07:19
prije 4 h
Građani u redovima i prije otvaranja biračkih mjesta
Na pojedinim biračkim mjestima u Beogradu redovi su se počeli stvarati i prije sedam sati ujutro, kada se otvaraju sva biračka mjesta u Srbiji i inozemstvu.
Ekipa portala Nova.rs zabilježila je red građana ispred biračkog mjesta u Osnovnoj školi Nadežda Petrović.
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