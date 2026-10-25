FOTO, VIDEO / Dan odluke u Srbiji: Rekordna izlaznost, redovi na biračkim mjestima. I Vučić je morao čekati

Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji do 10 sati glasalo je 19,8 posto birača, objavila je promatračka organizacija CRTA.

Prema njezinim procjenama, margina pogreške iznosi ±0,6 postotnih bodova.

Usporedbe radi, na parlamentarnim izborima 2023. godine do 10 sati glasalo je 9,8 posto birača.

Prema tim podacima, odaziv birača u prva tri sata glasanja ove je godine približno dvostruko veći nego na prethodnim parlamentarnim izborima.

Nikad nije bilo ovako

Na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji zabilježena je znatno veća izlaznost nego na prethodnim izborima.

Prema podacima CeSID-a i Ipsosa koje je objavio Europe Elects, do 9 sati na birališta je izašlo 12 posto birača.

Riječ je o više nego dvostruko većoj izlaznosti u odnosu na prethodne parlamentarne izbore u istom razdoblju izbornog dana.

Na izborima 2023. godine do 9 sati glasalo je 5,2 posto birača, dok je 2022. izlaznost iznosila 5,1 posto. Godine 2020. i 2016. u istom je razdoblju glasalo 5,2 posto birača, a 2014. godine 5,3 posto.

Današnji podaci tako pokazuju osjetno veći odaziv birača već u prvim satima glasanja nego na bilo kojim od navedenih prethodnih parlamentarnih izbora.