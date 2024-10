Srpska vlast otvoreno nezadovoljna Piculom, a što misli oporba?

Podijeli :

Srpska vlast nije zadovoljna izborom Tonina Picule za izvjestitelja Europskog parlamenta za Srbiju. I dok vladajući otvoreno negoduju, dio opozicije u susjednoj zemlji hvali Piculino radno iskustvo i poznavanje prilika u regiji, od njega očekuju objektivnost i inzistiranje na reformama te da neće podleći zavodljivim poticajima vladajuće većine da povremeno zažmiri na jedno ili oba oka, piše Danas.

Duško Lopandić, potpredsjednik Srpskog centra, kaže za Danas da, načelno, izbor izvjestitelja iz susjedne zemlje, posebno u kontekstu složenih odnosa Srbije i Hrvatske, nije najbolje rješenje. “S druge strane, Tonino Picula je iskusna osoba upućena u rad EP-a i potrebu izrade objektivnih i odmjerenih izvješća, koja odražavaju političke stavove većine u EP-u i širom EU-u. Za očekivati ​​je da će tražiti načine poticanja reformi i proširenja EU-a. Uz to treba dodati da su predstavnici socijaldemokrata tradicionalno kritičniji prema SNS-ovoj vlasti u Beogradu, što će se vjerojatno donekle odraziti i na Piculin pristup”, objašnjava Lopandić.

I Borko Stefanović, zamjenik predsjednika SSP-a, siguran je da će Picula inzistirati na reformama. “Izbor Tonina Picule je izbor čovjeka koji jako dobro poznaje regiju i ima veliko iskustvo u međunarodnim odnosima. Siguran sam da će inzistirati na ispunjavanju kriterija, demokratskih standarda i vrijednosti Srbije kao zemlje kandidata za članstvo u EU-u, a manje su šanse da će Picula zapasti u klijentelistički odnos s vlastima u Srbiji poput nekih njegovih prethodnika”, smatra Stefanović.

Prema njegovim riječima, uloga EP-a u procesu proširenja EU-a je važna, iako će se vjerojatno nastaviti blaži pristup Europske komisije prema režimu u Srbiji. “Izbor Picule, koji inzistira na kriterijima i njihovom ispunjavanju ako želimo ući u EU, ono je što SNS-ov režim ne želi i ne može ispuniti jer bi im to bio kraj. Upravo zato Vučić očekivano napada Piculu jer on dolazi iz Hrvatske i to je najlakši alat za režimske napade. SNS ne želi ispunjavanje kriterija za normalan život u Srbiji i prestanak korupcije, krađe izbora i gušenja slobode”, kaže Stefanović.

Za čelnika Narodnog pokreta Srbije Miroslava Aleksića Picula je samo još jedan zaposlenik EP-a i ne vidi razlog zašto bi nas toliko zanimala njihova kadrovska rješenja. “Na nama je da se bavimo onim što nam je posao. A imamo puno posla oko poglavlja 23 i 24, a to su vladavina prava, unapređenje izbornog procesa i sloboda medija. Imajući u vidu da se ove reforme tiču ​​zakonodavstva i pravosuđa, što izravno utječe na živote građana, to je nešto što bismo trebali poboljšati prvenstveno zbog naše zemlje, a ne zbog EU-a. Tko je izvjestitelj EP-a za Srbiju daleko je manje važno od ovog posla koji moramo završiti”, kaže on za Danas.

Čelnik PSG-a Pavle Grbović kaže da se od Picule očekuje objektivnost. “Od Picule očekujemo samo da bude objektivan i da brani temeljne vrijednosti na kojima je EU utemeljen. Nadamo se da neće podleći zavodljivim poticajima vladajuće većine da povremeno zažmiri na jedno ili oba oka, kao što je besramno radio njegov prethodnik dok nije postao otvoreni lobist SNS-a”, jasan je Grbović.

I Ksenija Marković, međunarodna tajnica DS-a, ističe Piculino ozbiljno političko iskustvo. “Od 2013. je zastupnik u EP-u, bio je izvjestitelj za Crnu Goru i ima institucionalno sjećanje na burnu povijest našeg prostora. Vjerujem da su to sve osobine koje mu mogu pomoći da jasno i realno sagleda prilike u Srbiji, da mu se ne zamagljuju oči, što je bio slučaj s nekim njegovim prethodnicima”, ocjenjuje ona.

Prema njezinim riječima, problem sadašnje vlade je što dolazi iz redova socijalista i demokrata, čija je član DS, druga najveća grupacija u EP-u, koja je uvijek bila vrlo kritična prema vladajućem režimu. “Ne zaboravimo, S&D je inicirao donošenje Rezolucije EP-a o izbornoj krađi u Srbiji! Izbor Tonina Picule svakako nije dobra vijest za režim u Srbiji jer u fokusu mogu biti teme koje im ‘ne leže’, kao što su vladavina prava, sloboda medija, borba protiv korupcije i izborni uvjeti”. ističe ona.

Prema njezinim riječima, kampanja protiv njega, u kojoj ga se proziva jer dolazi iz Hrvatske, vrlo je zgodna za unutarnju upotrebu iz dva razloga. “Prvo, vanjski neprijatelj je uvijek dobrodošao, kad ne možemo objasniti zašto nam sve ide loše, zgodno je optužiti nekog drugog kako bismo izbjegli vlastitu odgovornost. Drugo, stvara se povoljan teren da se svatko tko surađuje s gospodinom Piculom etiketira kao srbomrzac ili ustaša. Naravno svi znamo da su ove etikete domaćih izdajnika rezervirane za oporbu. Zanima me hoće li isto biti i s predstavnicima Vlade, poput ministrice Tanje Miščević, kada s Piculom razgovaraju o napretku Srbije u procesu europskih integracija”, pita se.

I zaključuje da bi, da imamo sposobnu i odgovornu vladu, pozdravila izbor Picule i izrazila nadu da će on uspješno surađivati ​​na dobrobit Srbije i EU-a.

