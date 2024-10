Slučaj čovjeka kojem RH godinama nije htjela dati državljanstvo. Sada traži novac koji je zbog toga izgubio

Podijeli :

Slučaj Bedrija Hotija, 62-godišnjaka s Kosova koji godinama nije mogao dobiti hrvatsko državljanstvo pa je Hrvatska zbog toga kažnjena na Europskom sudu za ljudska prava dobio je novi zaplet.

Naime, Hoti nakon presude iz Strasbourga kojom je potvrđeno da mu je Hrvatska povrijedila pravo na privatni i obiteljski život, zatražio je od države odštetu, te zaradu koju je izgubio jer je godinama bio bez stalnog zaposlenja. Tražio je ukupno 163 tisuće eura s kamatama, no sud mu je tužbu odbio.

Zašto je odbijen?

Iz šturog obrazloženja proizlazi da je dio potraživanja koje Bedri ima od države pao u zastaru, a drugi dio je odbijen kao neosnovan. Zanimljivo je da je Bedriju prije nekoliko godina isplaćeno oko 26 tisuća eura odštete, te je on taj novac počeo i trošiti budući da je godinama bio nezaposlen. Snalazio se, doduše, s povremenim poslovima, no život mu je bio težak.

Dodatni šok, uz loš odnos Hrvatske koja mu godinama nije željela dati državljanstvo, Hoti je doživio nakon što je Vrhovni sud RH prihvatio zahtjev za revizijom koji je podnijela država. Tom odlukom naloženo mu je da tih 26 tisuća eura vrati u državnim proračun. Nakon odluke Vrhovnog suda obratio se tužbom Ustavnom sudu, no slučaj mu još nije riješen.

Sada mu stiže i odbijenica općinskog suda iz Novske gdje i on živi još od 1979. od kada je otišao s Kosova.

Nedostojan život u Hrvatskoj

“Od osamostaljenja Hrvatske živim u Novskoj, no unatoč brojnim nastojanjima za dobivanje stalnog boravka i dokumenata za taj boravak nisam uspio. Presudom Europskog suda za ljudska prava iz travnja 2018. utvrđeno je da mi je Republika Hrvatska povrijedila pravo na privatni život i to zbog nezakonitog postupanja nadležnih državnih tijela u RH. Moj status riješen je tek u prosincu 2018. kada sam dobio državljanstvo, osobnu iskaznicu i stalni boravak u Hrvatskoj.

No, do tada nisam imao ni prebivalište, ni dostojan život, nisam mogao raditi niti ostvarivati druga prava koja iz rada proizlaze jer se država nezakonito odnosila prema meni. Ni sada ne mogu naći posao, a ne mogu ostvariti ni pravo na mirovinu”, naveo je u tužbi Bedri Hoti objašnjavajući kako mu je zarada od 163 tisuće eura izmakla jer nije imao državljanstvo.

Argumenti države i suda

Predstavnici Republike Hrvatske na sudu su objašnjavali kako je Bedri Hoti i kao stranac mogao raditi u Hrvatskoj, pa nema pravo zahtijevati izgubljenu zaradu.

“On je od 1993. do 1996. imao reguliran privremeni boravak u svrhu rada, a 1995. zahtjev za državljanstvo odbijen mu je jer nije ispunjavao uvjete. U 2001. podnio je zahtjev za trajno nastanjenje stranca ali je 2003. odbijen. I ustavna tužba protiv tog rješenja mu je odbijena. Od 1996. do 2011. nije podnosio zahtjeve za reguliranje privremenog boravka u Republici Hrvatskoj, a od 2011. do 2019. imao je odobren privremeni boravak iz humanitarnih razloga. I u tom periodu mogao je raditi”, naveli su odgovarajući na tužbu.

Sud u Novskoj na kraju je i prihvatio tu argumentaciju te nepravomoćnom presudom odbio isplatu 62 tisuće eura Hotiju, dok je zahtjev za plaćanje preostalih 74 tisuća eura izgubljene zarade pao u zastaru. Ovakva presuda donijeta je unatoč odluci Europskog suda za ljudska prava koji je utvrdio da je Republika Hrvatska oštetila Hotija. Njegov odvjetnik, kako nam je potvrdio, uložit će žalbu na nepravomoćnu presudu suda u Novskoj.

